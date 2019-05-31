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İstanbul'da bayramda yağış beklenmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının en yüksek 26-28 derece olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bayramda yağış beklenmiyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'da bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü Edirne, Kırklareli'de sabah ve öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya'da ise öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 25 ile 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 30 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramın 2. ve 3. günleri ise Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 25 ile 30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayram süresince İstanbul’da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram hava durumu istanbul

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