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İstanbul’daki cinsel saldırıya Bingöl’den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir grup öğrenci, Küçükçekmece’de yaşanan tecavüz olayı nedeniyle tepki gösterip basın açıklaması yaptı.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de tepki gösterildi.

İstanbul’daki cinsel saldırıya Bingöl’den tepki

Bingöl’de bir grup öğrenci, Küçükçekmece’de yaşanan tecavüz olayı nedeniyle tepki gösterip basın açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğraması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de tepki gösterildi. Bingöl Üniversitesinde öğrenimini sürdüren bir grup öğrenci ellerinde ‘Çocuk sessiz durur sen susma’, ‘Çocuk Bedenime Dokunma’ yazılı pankartlarla yürüyüp, açıklama yaptı.
Öğrenci grubu adına basın açıklamasını okuyan Sara Özsağır, TBMM’deki tüm partilerin çocukların korunması için yasalar çıkartması gerektiğini söyledi. Özsağır, “Dini, vicdanı, insani ve ahlaki hiçbir kavrama sığmayan 5 yaşındaki kız çocuğa tecavüz edilmesi hepimizin vicdanını yaralamıştır ve bizleri derinden etkilemiştir. Biz insan olarak yaşanan bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yargının gerekli cezaları vermesini ve TBMM’de yer alan bütün partilerden çocukların korunması için kanunlar talep ediyoruz. Toplumda düzelmesi zaman alacak bu ağır tahribatların biran önce düzeltilmesi için gerekli olan tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Dünyadaki hiçbir toplumun ahlaki değerlerine yakışmayan bu tecavüz olaylarının bizim güzel ülkemizde yaşanıyor olması, ciddi bir sorgulama ihtiyacı doğurmaktadır. Biz de yetkililere şu çağrıyı yapıyoruz. Bu masum çocukların, bu güzel Anadolu topraklarının böyle vahşi ve insanlık dışı olaylara maruz bırakılmamasını istiyoruz ve sizi de gerekli olan ciddiyeti göstermeye davet ediyoruz. Bu tarz olayların sıradanlaştığı bu dönemde herkesi gerekli olan duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz" dedi.

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