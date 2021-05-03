İşte 3 – 9 Mayıs haftası burç yorumları | 3 – 9 Mayıs haftasın burçlarda neler oluyor?

Bu hafta Ay, Kova burcunda ilerliyor. 3 Mayıs haftanın ilk gününde yoğun ve zorlayıcı enerjiler hakim oluyor. Güneş Satürn ve Merkür Jüpiter kare açısı yapmaları, burçlar üzerinde iletişimsel bir zorlanmayı meydana çıkarabilir. Perşembe günü Venüs ve Plüton arasında oluşan üçgen açı ilişkilerde sahiplenici bir tutum içerisine girmenize neden olabilir. Hafta sonu ise ilişkilerde olaylar abartılabilir ve beklentiler yükselebilir. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk günü Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren hızlı düşünüp, hızlıca harekete geçen tarafınız öne çıkmaya başlayacak. Kardeşlerle ilişkiler gündeminizde olacak. Kardeşlerinizin hayatında yenilikler olabilir. İş ve eğitim kaynaklı seyahatler yapabilirsiniz. Kısa yolculuklar gündeme gelebilir. Finansal dengenizle ilgili hızlı değişiklikler olabilir. Teknolojik aletler, araçlar için harcamalar yapabilirsiniz. Haftanın ilk yarısı boyunca gelecek planlarınıza, ileri tarihli işlerinize odaklanırken; haftanın ikinci yarısından itibaren anda kalmaya, anınızı daha iyi değerlendirmeye odaklanacaksınız. Merkür'ün İkizlerdeki hızlı seyri sayesinde siz Koçlar haftanın tamamında yepyeni fikirler içinde olacak, yeni kararlar alacaksınız. İş görüşmeleriniz, toplantıları ve resmi görüşmeleri Pazartesi, Salı ve Cuma günleri yapabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde ve alışkanlıklarınızda küçük değişiklikler yapmak havanızı yenileyecektir. Kısa yürüyüşler daha iyi hissettirecektir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Hafta başından itibaren finansal konularda hızlı gelişmeler olacak. Paranızı yönetmekle ilgili yeni kararlara gidebilirsiniz. Bütçenizi gözden geçirebilir, bütçenizi iyileştirmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Küçük küçük ödemeler ve harcamalar artabilir. Çocuklarınız için daha sık para harcayabilirsiniz. Aşk hayatınızda hediyeleşmeler olabilir. Aşk ilişkilerinde beklentilerinizin karşılanması sizin için daha önemli hale gelebilir. Hem iş hem özel hayatınızda olaylara çift yönlü bakmaya çalışmalı, bakış açınızı değiştirebilmelisiniz. Kardeşlerle maddi yardımlaşmalar ve ortak maddi planlamalar gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi hissetmek adına hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Pazartesi ve Salı günleri iş hayatı, resmi işler ve önemli görüşmeler için oldukça destekleyici. İstediğiniz, aklınıza koyduğunuz bir şeyi alabilirsiniz. Finansal konularla ilgili süregelen bir gündem kapanmaya doğru gidecektir. Özellikle bir ödemenizi tamamlayabilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren daha fazla kendi hayatınıza odaklanacak, daha çok yenilik arayışında olacaksınız. Eskiye dair konular, eski alışkanlıklar ve rutinler sizi zaman zaman sıkabilir, daha sıkılgan yapabilir. Her zaman sık karar değiştiren siz İkizler burçları, bu dönemde daha hızlı karar değiştireceksiniz. Finansal gündemlerinizle ilgili aniden yeni kararlar alabilirsiniz. Küçük riskler alarak paranızı arttırma adına yatırımlara girebilirsiniz. Bu hafta özellikle bir süredir gündeminizde olan veya bir süredir düşündüğünüz, kafa yorduğunuz meselelerle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Rahatlama, özgürleşme ve stresten uzaklaşma isteğiniz artabilir. Düğün, nişan gibi organizasyon planlamalarınız daha önce aksadıysa bu hafta bir planlamaya gidebilirsiniz. Öğretmenleriniz, üstleriniz ve yöneticilerinizle iletişiminizde daha özenli olmaya gayret edin. YENGEÇ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi gününden itibaren ruh ve beden sağlığınızı korumak ve geliştirmekle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Olayların, karşınıza gelen gündemlerin daha sık arka planını sorgulayabilirsiniz. Anlık duygu ve düşüncelerle harekete geçmeye daha açık olacağınız bir süreçte olacaksınız. Fakat anlık duygular, anlık sarf edilen sözler sonrasında kayıp ve pişmanlıklara sebep olabilir. Bu sebeple hafta başından itibaren uzun vadeli düşünerek hareket etmeye, önemli konularda ani karar almamaya, önemli konuşmalarda sözlerinizi seçerek konuşmaya özen gösterin. Gelecek planlarınızla, ertelediğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat ve yolculuk gündemleri ortaya çıkabilir. Finansal konularda zaman zaman tıkanıklık hissi, mecburiyetler veya gelecek kaygısı enerjinizi düşürebilir. Ay ortasından itibaren finansal konular çözümlenecektir. Bu yüzden maddi konularla ilgili stres ve panik halinde mümkün olduğunca kalmamaya özen gösterin.

ASLAN BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününde Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi gününden itibaren sosyal çevreniz hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınız ve sosyal medya aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Dostlarınız ve arkadaşlarınızdan hediye alabilir, hediyeler verebilirsiniz. Yaşamla daha iyi bir alma-verme dengesi kurduğunuzda dilek ve istekleriniz karşınıza gelebilir. Bugünlerde paranız bereketlenebilir. Küçük küçük birden fazla harcama yapabilirsiniz. Kişisel gelişim konularıyla daha fazla ilgilenebilir, kendinizi keşfe çıkabilirsiniz. Uzun süreli ilişkileriniz ve dostluklarınızda ortak bir gündemi çözmekle ilgilenebilir, zaman zaman fikir ayrılıkları veya dönemsel mesafeleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerde yeni kararlar almaktan ziyade eski konuları kapatma, geçmişten gelen durumları yeniden düzenleme zamanı. Partnerinizin ve eşinizin iş hayatında stresli bir konu gündeme gelebilir. Bir karışıklığı çözmek zorunda kalabilir. İlişkilerde karşılıklı anlayış ve kişisel alanı koruma hali gerekli olacaktır.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi günüyle birlikte geleceğinize yönelik planlarınıza odaklacak, hem iş hem özel hayatınızda ilerisini düşünerek hareket etme eğiliminde olacaksınız. Burcunuzun doğası gereği her durumu farklı seçenekleriyle, alternatif yönleriyle düşünen, değerlendiren siz Başak burçları bu dönemde daha fazla seçenekler ve olasılıklar üzerine kafa yoracaksınız. Bu da beraberinde zaman zaman kararsızlıkları getirebilir. Görüntünüzle, tarzınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevreyle iletişiminiz artabilir. Sosyal medya bağlantılı işler yapabilirsiniz. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri ilişkileriniz ön planda olacaktır. Bugünlerde ilişkilerden yana sürpriz değişiklikler ortaya çıkabilir. Her türlü ilişkide daha hassas ve düşünceli davranmak gerekebilir. Hafta sonuyla birlikte finansal konulara odaklanacaksınız. Harcamalar yapabilirsiniz. Gerekli ödemeleri gerçekleştirebilirsiniz. TERAZİ BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi gününden itibaren iş, eğitim ve özel hayatınızla ilgili pek çok düşünce içerisinde olacaksınız. Kararsızlıklarınız, karar değiştirmeleriniz artabilir. Ana göre, anlık ruh halinize göre hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinizde kısa süreli dargınlıklar yaşanabilir. Kısa bir zaman sonra barışmaya gidilebilir. Aynı zamanda eğitim hayatınızda da sorunları çözme konusunda daha pratik düşünen, daha başarılı olan bir pozisyonda olacaksınız. Zekanız ve olaylara çift yönlü bakabilmeniz sayesinde her alanda başarıya daha kolay ulaşabilirsiniz. Hafta boyunca Jüpiter'in pozisyonu nedeniyle aşk ilişkilerinizde veya ebeveynseniz çocuklarınızla ilişkilerinizde şartları zorlamamaya, kriz ve kaosa çekilmemeye gayret gösterin. Abartılı duygular, abartılı tepkiler gereksiz gerilimlere, belli belirsiz mesafeleşmeye yol açabilir. Şansınıza güvenmenin işe yarayacağı bir haftadasınız. Kendinize merkezli kalın.

AKREP BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi günüyle birlikte sorgulayıcı, meraklı, şüpheci yanınız daha çok ortaya çıkmaya başlayacaktır. Olayların iç yüzünü, arka planını daha çok sorgulayacak ve merak edeceksiniz. Etrafınızdaki insanların gerçek niyetlerini sorgulayabilir, samimiyete daha çok önem verebilirsiniz. Sevdikleriniz için maddi yardımlar yapabilir, borç verme gündemleri içinde olabilirsiniz. Dolandırıcılık durumlarına karşı ay boyunca dikkat etmeye gayret edin. Bankacılık işlemlerinde karşılıklara dikkat edin. Bugünlerde miras, nafaka, taşınmaz mallarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla yenilik çekmek, enerji alanınızı temizlemek için ev içerisindeki gereksiz eşyalardan, fazlalıklardan kurtulmaya çalışın. Size yük olan her şeyden özgürleşme zamanı. Bilinçaltı etkili rüyalarınız artabilir. Aile büyüklerinin sağlığına daha fazla önem verebilirsiniz. YAY BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi günüyle birlikte artık odağınız ilişkiler alanında olmaya başlayacak. İş ve özel hayatınızdaki ilişkiler üzerine daha fazla kafa yoracaksınız. Her iki alandaki ilişkilerinizde Merkür gezegeninin doğası gereği hızlı gelişmeler, hızlı ilerleyişler olabilir. Daha flörtöz olacağınız, ikna edici tarafınızın ortaya çıkacağı bir süreç başlıyor. Merak duygunuzu uyandıran kişiler, olaylar karşınıza gelebilir. Gelecek planlarınız ve ileri tarihli organizasyonlarınız için çevrenizden yardım alabilirsiniz. Hafta boyunca kendi fikirlerinizde daha inatçı, ısrarcı olabileceğiniz etkiler hakim olacak. Bu ise sizi dar bir bakış açısında ve sabit fikirlilikte tutabilir. Kalıplaşmış yargılarınızı kırma zamanı. Estetik operasyonlar ve estetik müdahelelerde bu hafta büyük riskler almamaya çalışın. Hafta içerisinde zaman zaman kısıtlanmış, baskılanmış hissedebilir, şansınızı sorgulayabilir ve karamsarlığa eğilim gösterebilirsiniz. Düşüncelerinizin deneyimlerinizi belirlediğini unutmayın.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi günüyle birlikte iş hayatınıza; iş, eğitim ve ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklara odaklanacaksınız. İş hayatınız ve eğitim hayatınızla ilgili önemli görüşmeler, mülakatlar ve sınavlar gündeminizde olabilir. Bu süreçte yapacağınız iş başvurularından ilerleyen günlerde beklediğiniz olumlu yanıtları alabilirsiniz. Geleceğiniz için emek verme, çalışma ve çabalama zamanı. Bu süreç içerisinde beden sağlığınızla ilgili ufak rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bulaşıcı hastalıklara karşı daha fazla özen gösterin. Beslenme düzeninizi korumaya çalışın. Zihni sakin tutmak, stresten kaçınmak baş ağrıları ve migren ataklarından koruyacaktır. Finansal konularda yüklü bir ödeme veya satın alım gündeminizde olabilir. Özellikle araçlar ilgili ödemeler, masraflar veya teknolojik aletlerle ilgili satın alımlar olabilir. Hafta içerisinde son dakika kararları almak yerine olayların önünü arkasını düşünerek, pozitif ve negatif taraflarını gözden geçirerek karara gidin.

KOVA BURCU YORUMU

Bu hafta haftanın ilk gününden itibaren Merkür İkizler burcunda ilerlemeye başlıyor. Pazartesi günüyle birlikte aşk hayatınızla ilgili hızlı gelişmeler karşınıza gelmeye başlayabilir. Duygular daha fazla dile dökülecek, konuşulacak. Aklı ve zekasıyla, bilgi birikimiyle sizi etkileyen kişilerle karşılaşabilirsiniz. Tutkular, zaaflar ilişkilerde ön planda olmaya başlayabilir. Bu hafta gökyüzü hareketleriyle bazı korkularınızın, travmalarınızın farkına varabilir, iyileşmek ve daha sağlıklı hissetmek için kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenebilirsiniz. Pazartesi ve Salı günleri iş hayatınızla, sorumluluklarla ve ciddi-resmi işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Zor bir konuyu, durumu çözebilirsiniz. Daha kararlı, iradeli ve dayanıklı olacağınız günler. Çarşamba ve Perşembe harcamalar, para çıkışları olacaktır. Cuma ve hafta sonuyla birlikte rahatlama, yaşamdan keyif alma, eğlenme ve sevdiğiniz insanlarla iletişim halinde olma zamanı. Estetik müdahelelerde abartılardan ve riskli operasyonlardan kaçının.