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  4. İşte Batı Karadeniz'in Efes'i Prusias ad Hypium Antik Kenti

İşte Batı Karadeniz'in Efes'i Prusias ad Hypium Antik Kenti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Düzce'deki Konuralp Gazi tarafından fethedilen ve üzerinden 697 yıl geçen antik kent, yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kaderine terk edilen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yaz döneminde başlatılan kazılara, çıkarılan kararla 12 ay boyunca çalışmaların devam edilmesine karar verildi. Yapılan kazıların ardından tarihi şekillendirecek yeni bulgular elde edileceğine inanılıyor.

Kısa sürede cazibe merkezi haline getirilmek istenen Konuralp'te 20 çalışan sürekli olarak kazı çalışmalarını sürdürecek. Göbeklitepe gibi ülkenin gündeminde yer tutması beklenen Konuralp'in antik kenti Prusias ad Hypium'un Batı Karadeniz'in Efes'i olacağı düşünülüyor.

Kazılar 12 ay boyunca devam edecek

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan antik tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmalarına yeniden başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konuralp'in kendileri için önemli bir yer olduğunu söyledi. Konuralp ve Düzce'nin Konuralp Gazi tarafından fethinin üzerinden 697 yıl geçtiğini ifade eden Dağlı, "Roma tiyatrosu hemen yanımızda ve kazıya tekrar başlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Belediyemiz, Valilik, Ticaret Odamız ve üniversitenin koordinesinde bu çalışma artık 12 ay boyunca devam edecek. Her yıl 2 ay gibi kısa bir sürede olan ancak çok da fazla yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçmek suretiyle 12 ay boyunca bu çalışma devam edecek. Burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buraya çok fazla yoğunlaşarak Sayın Bakanımızla ve ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte inşallah burayı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Bakanlığın bölgeyi 12 ay kazı yapılabilecek yerler arasına aldığını belirtti. Özlü, 20 çalışanla sürekli çalışma yapılacak alanda bazı ikramların da yapılacağını şu sözlerle anlattı:
"Biz belediye olarak bu işe ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bölgeye kazı yapmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Düzce Belediyesinden 20 çalışan sürekli olarak burada her gün kazı yapacak. İkincisi, burada bir çadır kuracağız. Bu çadırda ikramlarda bulunacağız. Kazı yapmaya gelenler bu çadırda dinlenecekler. Burası Göbeklitepe gibi ülkenin gündemine oturacak bir yer. İnşallah burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içinde antik tiyatroyu kazıları tamamlanmış, restore edilmiş bir alan haline getireceğiz."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sembolik olarak ilk kazma vuruldu. Törene, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ve öteki ilgililer katıldı. (AA)
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Konuralp Antik Tiyatro Prusias ad Hypium Antik Kenti antik kent Düzce

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