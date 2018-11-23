İşte sirklerin en 'ucube' karakterleri!

Günümüzde insanlık dışı olarak kabul edilen bu durumun yaygınlaştığı dönemler 100 yıl öncesine dayanıyor. 1 asır öncesine gidi arşivlere göz atıldığınday ucube şovlarıyla ünlenmiş karakterlere dahi rastlamak mümkün. İşte unutulmaz şovlarla isim yapıp ünlenmiş karakterler...

İKİ KAFALI MEKSİKALI ABD'nin Teksas eyaletinde çalışan sendikacı Pasqual Pinon daha çok iki kafalı Meksikalı adıyla tanınıyordu. Pinon'n alnında kocaman bir vardı. Pinon'un Pinyon'un Pinyon'un bir kafa çizilerek izleyicilere iki kafalı olarak sunuldu.

KILLI KIZ Kıllı kız lakabıyla anılan Alice Doherty'nin doğuştan gelen bir hastalığı vardı. 'Hypertrichosis lanuginosa' adıyla tanınması bilinen hastalık sarılıklarıyla sarılan. Küçük kızın ailesi, Alice'i iki yaşından mutlaka izleyicilere teşhir etti ve geçen yıllarca para kazandılar.

DEVE KIZ Ella Harper bilinen adıyla 'deve kız' çok nadir bulunan ortopedik bir tehlikeye dünyaya geldi. Diziler normal insanların aksi istikametine kırılan kız dört eli üzerinde yürümek zorundaydı. Yıllarca gösteri dünyasından ayrılmaya çalışıp, okula gitmek istese de bunu başaramadı.

YARIM KADIN İsviçreli Matmazel Gabrielle bacakları dolu dünyaya geldi. 1900'lerin çalıştırılmasıyla ilgili şeyler güzelliği ise değiştire destan oldu. Bu güzellik onu ABD'nin kapılarını araladı. Ve yıllarca bu şekilde para kazandı.

ELASTİK ADAM Felix Wehrle isimli 'elastik adam' Ehlers-Danlos Sendromu denilen bir hastalıkla doğdu. Adamın derisi diğer insanlara göre daha elastikti. Derisini istediği halde tuvaletin istediği.

DEV ANASI VE İSKELET ADAM Dev Hayal İncili Anna Haining Bates 1888 yılında bir fotoğrafta küçük bir çocuğu tutarken görülüyor. 2 metre 16 santim boyunda olan kadın şova bile iskelet adam lakaplı kocası John Battersby ile çıkıyordu.

BOHEM İKİZLERİ Bohem ikizleri olarak bilinen Rosa ve Josepha Blazek kemana olan özelliklere tanıdılar. Yapışık ikiz olarak izleyici olarak birbirine ısındın halkın ilgisini kaybettiler ama geriye bu fotoğraf kaldı.