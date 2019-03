İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

Microsoft, Xbox One sahipleri için ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Xbox Live Gold üyeliğine sahip olanlar için bu ay birbirinden güzel oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

1-31 Mart tarihileri arasında Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ve 16 Mart – 15 Nisan arasında ise Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 ücretsiz olarak indirilebilecek.

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2’nin hali hazırda yıllık 65 TL’ye satılan EA Access üyeliğinde yer aldığını belirtelim.

Xbox Live Gold kapsamında 1-15 Mart tarihleri arasında Xbox oyunu olan Star Wars: Republic Commando ve 16-31 Mart arasında ise Xbox 360 oyunu olan Metal Gear Rising: Revengeance ücretsiz olarak sunulacak.

Aylık fiyatı 59,99 TL olan Xbox Live Gold’un hem yüksek fiyatı hem de ücretsiz sunduğu oyunlar ile PS Plus’ın 23,99 TL’lik fiyatı karşısında tutunması çok ama çok zor.

