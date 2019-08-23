İşte vertigo ile ilgili bilinmeyenler!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı ve Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu yaptığı yazılı açıklamada, vertigonun baş dönmesine neden olan diğer rahatsızlıklardan farkına dikkati çekerek, "Vertigoda kişi daha önce hiç hissetmediği şekilde çevresinde, genellikle gözlerini açtığında dönme hissi, gözlerini kapattığında ise kendi içinde dönme hissi ve buna eşlik eden mide bulantısı, ölüm korkusu, soğuk terleme gibi duygular yaşar. Vertigo halk arasında bir hastalıkmış gibi tanıtılmasına karşın, hastalık adı olamayacak kadar karmaşıktır. Vertigo hastası bir kere bile yaşadığı bu duyguyu ömür boyu unutmaz." ifadesini kullandı.

'VERTİGO VE İŞİTME KAYBI AYNI ANDA ORTAYA ÇIKIYOR'



Vertigonun genetik bir bağı olmadığını kaydeden Prof. Şerbetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bünye yapıyor. Migrenin baş ağrısı dışındaki tipleri ve Meniere hastalığı da vertigoyla seyredebilir. Kristallerin oynaması vertigoya yol açan bir hastalıktır ve vertigoya neden olur. Meniere Hastalığı dediğimiz iç kulak basıncının artmasının sonucunda, vertigo ve işitme kaybı aynı anda ortaya çıkıyor. Migren ise herkes tarafından baş ağrısı yapan bir hastalık olarak tanınıyor ise de aslında bazı hastalarda baş dönmesine de yol açabiliyor. Migren hastaları denge bozukluğuna yakalanabiliyor. Bunların sonucunda ortak tablo vertigo adı altında özetleniyor. Yani vertigo geniş bir şemsiyenin altında toplanan bir grup hastalığın sonucudur."