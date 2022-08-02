İstediğiniz ortamı dilediğiniz gibi aydınlatmanıza yardımcı olacak en iyi led ampul çeşitleri

Günümüzün en büyük sorunlarından biri, yüksek gelen elektrik faturaları olabilir. Özellikle akşam saatleri daha sık kullanılan ampuller sıradan bir ürün ise elektrik faturasının kabarmasına neden olur. Led ampul modellerinin hiçbiri elektrik faturasını tamamen düşürmeyi garanti etmese de faturanın çok daha düşük gelmesini sağlayabilir. "Led ampul nedir?", "Led ampul nasıl takılır?", "Led ampul ne kadar yakar?" gibi sorular aklınızı kurcalıyor olabilir. Sizler için en iyi led ampul markaları ve modelleri tek tek derledik. İşte detaylar!

1. Evinde beyaz ışık ampul kullananlar için: Bioled Üçlü Paket 20 W LED Ampul

***Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın

En iyi led ampul seçeneklerinden biri olan Bioled Üçlü Paket 20 W LED Ampul, kalitesi ve üçlü olarak satılması ile kullanıcıların dikkatini çeker. Eski tip 200 Watt Edison ampuller ile eş değer olan ürünün iç kısmındaki alüminyum, dış ortama izolasyon görevi görür. Plastik kaplama sağlam yapısı ise eski tip tasarruflu cam ampullere nazaran kırılmaları önler. Bulunduğu ortama beyaz ışık yayan ampul, yeterli aydınlık sağlar ve sararma yapmaz. Bu sayede, ışığı daha homojen şekilde kullanmanıza olanak tanır. Kabarık faturalarınızın azalmasını istiyorsanız bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederiz.

2. Avizelere özel tasarım: ORBUS 6 W Rustik Led Ampul

Seçtiğiniz led ampul modelinin dayanıklı ve sıra dışı olmasını ister misiniz? Öyleyse sıradaki ürünümüz, tam size göre! Avizelerin ihtişamlı görünüşüne ayrı bir hava katan Orbus 6 W Rustik Led Ampul, göz alıcı tasarımı ile dikkar çekiyor. Altı Watt güce sahip olan ürün, uzun ömürlü bir kullanı sunuyor. Amber rengine sahip model, bütün avizeler ile uyum sağlayabiliyor. Ürünün sarı ışığı gözlerinizi yormuyor ve gerçek anlamda tam aydınlatma sağlıyor. Otel, kafe ve restoranlarda rahatlıkla kullanılan ve şık bir görüntü sunan ürün, en iyi aydınlatan led ampul olarak biliniyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (02.08.2022)

Kadın & erkek parfüm setleri

Xiaomi ürünleri

Kulaklıklarda %20'ye varan indirim

Delta fitness ürünleri

Erkek terlikler

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Çok yönlü ışık desteği: PHILIPS Economy Twister 8 W Ampul

"En iyi led ampul hangisi?" diye merak edenlere PHILIPS Economy Twister 8 W Ampul, önerilebilir. Her alana rahatça uyum sağlayan yapısı sayesinde ürün, kullanıcıların beğenisini kazanır. İnce duy tasarımı ile ön plana çıkan ürün, sekiz Watt güçte sarı renkli ışık verir. A sınıfı enerji sağlayan model, tasarruflu ampul özelliği ile en çok beğenilen ürünler arasında yer alır. Işığı çok yönlü biçimde yaydığı için göz yormadan uzun süre kullanılabilir. Ürünün 12 W seçeneği ile beyaz renk alternatifinin bulunduğunu belirtmemizde fayda var.

4. Eğlenceli ve renkli ortam yaratmak isteyenlere: Hero Led Renkli Disko Ampulü Lambası

Evinizi diskoya çevirmeye hazır mısınız? Doğum günü, yılbaşı ve parti kutlamalarının mükemmel tamamlayıcısı olan Hero Led Renkli Disko Ampulü Lambası, eğlenceyi ikiye katlamanızı sağlar. Led ampul fiyatları en ucuz kategorisinde bulunan ürün, tasarımı ve renkli ışık vermesi ile kullanıcıların dikkatini çeker. Ampulun döner başlığı ve renkli aydınlatması, bulunduğu ortama hareketlilik katar. Kullanımı oldukça basit olan led ampul modelini, standart E 27 duya monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. En eğlenceli anıların vazgeçilmez tamamlayıcısı olan bu ürünü incelemenizi öneririz.

5. Farklı tasarımları seven kişiler için: OSRAM LEDSCLA60REM 7 W Led Ampul

Alıştığınız ampul modellerini bir kenara bırakıp farklı aydınlatmalara şans vermeye ne dersiniz? OSRAM LEDSCLA60REM 7 W Led Ampul, sizi standartların ötesine götürüp akıllı aydınlatma seçeneği sunar. Kumanda özelliği sayesinde uzaktan ayarlanabilen ürün, istenilen yoğunluktaki ışığın kolayca ayarlanmasını sağlar. Kaliteli ve dayanıklı malzeme ile üretildiği için uzun süreli kullanım vadeder. Günlük kullanıma uygun olan ürünü, dilerseniz iç mekân ya da balkon gibi dış mekânlarda rahatça kullanabilirsiniz. Oturduğunuz yerden ışığın ayarını değiştirmek sizi heyecanlandırdıysa bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

6. Pervane tasarımı ile dikkat çeken: Şems Led Pervane Ampul 134558336

En farklı ve en iyi led ampul modelleri arasında yer alan Şems Led Pervane Ampul 134558336, hayat felsefesi değişim olan kişiler için tasarlanmış eşsiz bir ürün. Sıradan aydınlatma cihazları arasında bir adım öne çıkan model, pervane görünümü ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ürünün E 27 duy tipine sahip olması, istenilen her yerde kolayca kullanım sağlıyor. Kanatları bulunan ampulü kullanacağınız zaman ürün, üç kanadını birden açarak odanın daha çok aydınlatılmasını sağlıyor. Tıpkı bir pervane gibi açılan bu model, 45 W güçte çalışarak beyaz renk ışık veriyor.

7. Dimlenebilir ürün arayanlar için: OSRAM Led Vintage Globe Gold Dörtlü Paket

Tasarruflu ve dimlenebilir bir led ampul arayışı içindeyseniz doğru yerdesiniz. İç mekânlar için oldukça ideal bir ürün olan Osram Led Vintage Globe Gold Dörtlü Paket, uygun fiyatı ile ön plana çıkıyor. Evinde loş ışık seven kullanıcılar düşünülerek tasarlanan ürün, bütün odalar için tercih edilebilir. İsterseniz ampulün ışık ayarını düşürerek loş ışık şeklinde kullanabilir, isterseniz ışığın ayarını yükselterek aydınlığın keyfine varabilirsiniz. Her ortama uyum sağlayan özelliği ile kullanıcılardan tam puan alan ürün, vintage görünümü ile göz dolduruyor.

8. Farklı görünen led ampul arayanlara: Orbus Dekoratif Kıvrık Mum 4 W Şeffaf Cam Rustik Led Avize Ampülü

"Klasik ampuller yerine evimin dekorasyonunda sıra dışı görünen ampuller kullanmak istiyorum." diyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre olabilir! Orbus Dekoratif Kıvrık Mum 4 W Şeffaf Cam Rustik Led Avize Ampülü, kıvrık mum görünümü ile dikkat çeker. E 14 duy tipi ile üretilen ürün, dört Watt güçte çalışarak bulunduğu ortama sarı renkte ışık verir. Dim özelliği bulunmayan ürün, rustik ampul teknolojisi ile üretilir. İç mekân ya da bahçe gibi dış mekân dekorasyonlarında şık görünüm veren ürün, avizeler ile oldukça uyumlu olur. Kalitesi ve farklı oluşuyla öne çıkan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

9. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek isteyenlere: TECHKEN Solar Led Ampul

Güneş enerjisini elektrik enerjisine döndürmek isteyenler için şahane bir önerimiz var: TECHKEN Solar Led Ampul, şarjlı led ampul kategorisinde ilk sıralarda yer alır. Kamp ya da piknik gibi tatillerde kullanılan ürün, bahçe veya balkon gibi dış mekânlarda da sıkça tercih edilir. Kancaları bulunan ürün, çadıra ya da herhangi bir yere asmak için kullanım kolaylığı sunar. Şarjlı ve kablolu olması ile her yere uyum sağlar. Kaliteli ve dayanıklı yapıda üretilen ürün, enerjiyi koruma ve çevre dostu özellikleri ile kullanıcılar tarafından beğenilir.

10. Klasik tasarımlardan vazgeçmek istemeyenler için: Light Led Floresan Yatay Bant Armatür 36 Watt Tavan Aydınlatma

Son önerimiz, led aydınlatma modelleri arasında yatay olarak kullanılan bir model. 36 Watt güce sahip Light Led Floresan Yatay Bant Armatür 36 Watt Tavan Aydınlatma, elektrik faturanızı %80 oranında düşürmeyi vadeder. Yalnızca iç mekânlarda değil; balkon, bahçe ya da otopark gibi yerlerde de ürünü kullanabilirsiniz. Kolayca monte edilen ampulü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. G13 duy tipi ile üretilen ürün, led ampul teknolojisi kullanır ve bulunduğu ortama beyaz renkte ışık verir. Bütçe dostu bir led ampul arıyorsanız bu modele şans vermeye ne dersiniz?