İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kendi isteği ile işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Bir çalışan emeklilik, askerlik, evlilik gibi sebepler göstererek işten ayrılabilir. Devletin uygun gördüğü gerekçelerden en az birini işverenine sunan çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Alınacak olan tazminat tutarı o iş yerinde çalışılan son bir yıla göre hesaplanır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alması mümkün olabilir mi?

İşveren çalışanı işten çıkartmadıysa ve o çalışan kendi isteğiyle işten ayrıldıysa bazı durumlar dahilinde kıdem tazminatı hakkına sahip olabilir. Bu durumlar devlet tarafından belirlenmiş olan şartlardır.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Bir çalışan eğer kıdem tazminatı için devlet tarafından belirlenen hiçbir gerekçeyi işverenine sunmadan istifa ederse kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.

İstifa edip kıdem tazminatı nasıl alınır?

Geçerli bir gerekçe göstermeyen hiç kimse kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Bu gerekçeler devlet tarafından belirlenmiştir. Eğer işten çıkartılmadıysa bir çalışan emeklilik, evlilik, askerlik ya da devletin uygun gördüğü benzeri gerekçeleri öne sürerek işten ayrılabilir. İş akdi feshedilen çalışan bu şekilde kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kendi işten ayrılan bir çalışan ancak bazı şartları yerine getiriyorsa kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Bu şartlar özel sektörde de kamu alanında çalışan kişiler için de geçerlidir. Hangi durumlarda kıdem tazminatı hakkı kazanılır sorusuna cevap olarak:

4857 Sayılı İş Kanunu hükmüne göre işçi statüsünde çalışıyor olmak.

En az son bir yıl boyunca o iş yerinde çalışıyor olmak.

İşveren ya da çalışan tarafından yüz kızartıcı bir suç veya kusur olmaması.

Askerlik zamanının gelmiş olması

Emeklilik yaşının gelmesi ya da emekli olmak için gereken prim süresinin dolmuş olması.

Kadın çalışanlar için evlilik nedeni ile işten ayrılma durumu vardır. Ancak evlilik süresinin devam ettiği bir yıl içinde talep edilmezse bu hak kaybedilir.

Ancak bu gerekçeleri sunan kişiler iş akitlerinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkına sahip olurlar.



