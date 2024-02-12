İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında dikkat çeken anlar! 'Geceleri uyuyamıyorum' dedi, savcının yanıtı sert oldu

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashır'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

'UYUYAMIYORUM' DEDİ, SAVCININ YANITI SERT OLDU

Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashır, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim .Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim" dedi. Duruşma savcısı ise bunun üzerine, "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın" dedi. Albashir ise bir şey söylemedi.

DHA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





