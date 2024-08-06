İsveç'teki gurbetçi Türkiye'deki tatil ücretlerine "Gelmiyorum bu sene" diyerek isyan etti! 'Enflasyon canavarı beni de yer sizi de'

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken İsveç'te yaşayan Türk, "Türkiye'ye bu sene gelmiyorum. 3 bin euro çocuklarımla birlikte uçak biletine vereceğime, 3 bin euro her şey dahil otele vereceğime, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım. Evimin hemen arkasında bu yüzme havuzuna istediğim zaman gelir giderim. Spor salonuna giderim. İsveç’te değişik semtlere giderim. O da olmadı müzelere giderim. O da olmadı lunaparka giderim. Yoksa Türkiye'de enflasyon canavarı beni de yer sizi de yer" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.