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    4. İsveç'teki gurbetçi Türkiye'deki tatil ücretlerine "Gelmiyorum bu sene" diyerek isyan etti! 'Enflasyon canavarı beni de yer sizi de'

    İsveç'teki gurbetçi Türkiye'deki tatil ücretlerine "Gelmiyorum bu sene" diyerek isyan etti! 'Enflasyon canavarı beni de yer sizi de'

    06.08.2024 13:30
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.08.2024 13:30
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    İsveç'te yaşayan bir Türk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım bir anda gündem oldu. Türkiye'deki tatil ücretlerinin yüksekliğinden dert yanan gurbetçi, "3 bin euro bilet, 3 bin euro otel, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım" dedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken İsveç'te yaşayan Türk, "Türkiye'ye bu sene gelmiyorum. 3 bin euro çocuklarımla birlikte uçak biletine vereceğime, 3 bin euro her şey dahil otele vereceğime, 3 bin euro da orada burada yiyeceğime 9 bin euro cebimde kalır tatilimi İsveç’te yaparım. Evimin hemen arkasında bu yüzme havuzuna istediğim zaman gelir giderim. Spor salonuna giderim. İsveç’te değişik semtlere giderim. O da olmadı müzelere giderim. O da olmadı lunaparka giderim. Yoksa Türkiye'de enflasyon canavarı beni de yer sizi de yer" diye konuştu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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