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    4. İsveçli bir kadının ilk işi köye gitmek oldu! İnek sağdığı anları paylaştı... "Güzelim kıza ne olmuş?"

    İsveçli bir kadının ilk işi köye gitmek oldu! İnek sağdığı anları paylaştı... "Güzelim kıza ne olmuş?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 10:11
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    İsveçli bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye deneyimini paylaşırken ilginç anlar yaşadı ve kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'de bir köye giden turist inek sağmaya çalıştığı anları gösterdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi.

    İsveçli bir kadının ilk işi köye gitmek oldu! İnek sağdığı anları paylaştı... "Güzelim kıza ne olmuş?"

    İsveçli bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye'de ilgi çeken bir deneyime imza atarak kullanıcıların sempatisini kazandı. 'İsveçli kız Türkiye'de köye gitti' notuyla paylaşılan ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde genç kadın inek sağmaya çalıştı.

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    Yöresel kıyafetlerini giyerek inek sağmak için hazırlanan genç kadın, "İlk defa inek sağacağım. Köydeyim çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güzelim kıza ne olmuş?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burada evlenir bence" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya İsveç turist
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