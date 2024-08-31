İsveçli bir kadının ilk işi köye gitmek oldu! İnek sağdığı anları paylaştı... "Güzelim kıza ne olmuş?"

İsveçli bir sosyal medya kullanıcısı Türkiye'de ilgi çeken bir deneyime imza atarak kullanıcıların sempatisini kazandı. 'İsveçli kız Türkiye'de köye gitti' notuyla paylaşılan ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde genç kadın inek sağmaya çalıştı.

Yöresel kıyafetlerini giyerek inek sağmak için hazırlanan genç kadın, "İlk defa inek sağacağım. Köydeyim çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Güzelim kıza ne olmuş?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burada evlenir bence" yorumunu yaptı.