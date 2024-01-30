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    4. İsveçli kadın Türk sevgilisinin annesiyle tanışmasını anlattı! Fark etmeden el hareketi yaptı... "Sevgilim çok sinirlendi"

    İsveçli kadın Türk sevgilisinin annesiyle tanışmasını anlattı! Fark etmeden el hareketi yaptı... "Sevgilim çok sinirlendi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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    Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getiren İsveç asıllı Nicole Gheibi, sosyal medyadan Türk sevgilisinin ailesiyle tanışma anında yaşadığı ilginç bir anıdan söz etti. İsveç'teki bir şaka hareketinin Türkiye'de kötü bir anlama geldiğini bilmediğini söyleyen Gheibi, "Herkes sinirlendi. Bazıları güldü. Çok şaşırdılar" dedi.

    Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Türk sevgilisinin ailesiyle ilk tanıştığı anda kültürel farklılıklar nedeniyle ilginç bir durum yaşadığını anlatan Gheibi kullanıcılar arasında viral olmayı başardı.

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    İsveç'teki bir çocuk şakasını sevgilisinin annesine onu güldürmek için yaptığını ifade eden Gheibi, "Sevgilimin ailesiyle ilk defa tanışacaktım. Onun tüm akrabaları oradaydı. Annesi, babası, dedesi... Herkes vardı. Bir anda sessizlik oldu. Onun annesi benim burnuma dokununca ben de 'Burnunu çaldım' şakası yapmak istedim" dedi.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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    İsveç'te işaret ve orta parmakların arasına baş parmağının konulmasının ayıp olmadığını hatta bir çocuk şakası olduğunu dile getiren Gheibi, aynı hareketi Türk sevgilisinin ailesine yapınca insanların sinirlenerek çok şaşırdığını anlattı.

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    Duruma anlam verememesi üzerine sevgilisinin hareketin Türkiye'deki anlamını kendisine anlattığını söyleyen genç kadın, gözyaşlarına hakim olamadığını ve başka bir odaya giderek ağladığını ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İsveç
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