İsveçli kadın Türk sevgilisinin annesiyle tanışmasını anlattı! Fark etmeden el hareketi yaptı... "Sevgilim çok sinirlendi"

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda Türk sevgilisinin ailesiyle ilk tanıştığı anda kültürel farklılıklar nedeniyle ilginç bir durum yaşadığını anlatan Gheibi kullanıcılar arasında viral olmayı başardı.

İsveç'teki bir çocuk şakasını sevgilisinin annesine onu güldürmek için yaptığını ifade eden Gheibi, "Sevgilimin ailesiyle ilk defa tanışacaktım. Onun tüm akrabaları oradaydı. Annesi, babası, dedesi... Herkes vardı. Bir anda sessizlik oldu. Onun annesi benim burnuma dokununca ben de 'Burnunu çaldım' şakası yapmak istedim" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsveç'te işaret ve orta parmakların arasına baş parmağının konulmasının ayıp olmadığını hatta bir çocuk şakası olduğunu dile getiren Gheibi, aynı hareketi Türk sevgilisinin ailesine yapınca insanların sinirlenerek çok şaşırdığını anlattı.

Duruma anlam verememesi üzerine sevgilisinin hareketin Türkiye'deki anlamını kendisine anlattığını söyleyen genç kadın, gözyaşlarına hakim olamadığını ve başka bir odaya giderek ağladığını ifade etti.