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İsyan ettiren karar! "Bir gün bile içerde yatmadılar"

12.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, iş yerinde kayınbiraderleri Hasan Keser ve Mustafa Keser'in saldırısına uğrayan ve 17 yerinden bıçakla yaralanan Cumali Topal'ın şikayeti üzerine yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Hasar Keser 13 ay 3 gün, Mustafa Keser 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması da geriye bırakıldı. Topal, "Vücudumun birçok yerinde bıçak izi var. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bana saldıranlar bir gün bile içeride yatmadı. Verilen ceza yetersiz. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

İsyan ettiren karar! "Bir gün bile içerde yatmadılar"

Olay, 13 Eylül 2019 akşamı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. İşi biten 4 çocuk babası Cumali Topal, dükkana gelen ve daha önce tartıştığı kayınbiraderleri Mustafa Keser, Hasan Keser'in saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Topal, yan tarafta bulunan markete sığınarak kurtuldu. Vücuduna 17 bıçak darbesi alan Topal, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Keser ve Mustafa Keser, Topal'ın hayati tehlikesini atlatmasının ardından savcılık kararıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Topal'a saldıran Hasan Keser ve Mustafa Keser hakkında 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması Mersin Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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SANIKLAR BOĞUŞMA SIRASINDA YARALANDIĞINI İDDİA ETTİ

Duruşmada söz verilen sanık Mustafa Keser, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olay yerinde değildim. Evdeyken polisler gelip beni aldı. Olayı da görmedim. Suçsuzum" dedi.

Sanık Hasan Keser de, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Müşteki eniştemiz olur. Ablamla sürekli kavgaları oluyordu. Olay günü yanına gittim bana 'Sen kimsin lan niye geldin' dedi. Elindeki bıçakla beni keseceğini söyledi ve saldırdı. Bu sırada kardeşim Y.K., araya girdi. Müştekinin üzerinde kan gördüm. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. Suçsuzum" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen küçük kardeş Y.K. de, Topal'ın boğuşma sırasında yaralandığını, ağabeylerinin suçsuz olduğunu savundu.

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'ELLERİNDEN ZOR KURTULDUM'

Cumali Topal ise, "Sanıklar iş yerime gelerek bıçaklı saldırıda bulundu. Sonrasında diğer aile bireyleri de gelerek saldırmaya çalıştı. Ellerinden kaçıp yan taraftaki markete sığındım. Şikayetçiyim en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, Hasan Keser'e 13 ay 3 gün, Mustafa Keser'e ise 15 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

'DOĞUM GÜNÜMDE SALDIRIYA UĞRADIM'

Sanıkların yeterli cezayı almadığını savunan Topal, "Doğum günümde saldırıya uğradım. Ölümden döndüm. Vücudumun birçok yerinde bıçak izi var. Burnum, dişlerim kırık. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bana saldıranlar bir gün bile içeride yatmadı. Verilen ceza yetersiz. Burada cinayete teşebbüs, haneye tecavüz var. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

DHA

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Mersin
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