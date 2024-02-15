İtalya'da doğup büyüdü! Türkiye'de yaşamaya başlayan genç kızın sözleri gündem oldu... 'Türkiye'de çocuklar çok yıpranıyor'

Sosyal medyada Türkiye ve İtalya'daki eğitim sistemini karşılaştırdığı bir video yayınlayan kullanıcı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

Türkiye'de derslerin ağırlığından söz eden genç kız, "İtalya'dan Türkiye'ye gelince bana farklı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için de ben İtalya'da doğup büyüdüm. İlk olarak derslerin ağırlığından bahsetmek istiyorum. Mesela sizin lisede matematik derslerinde işlediklerinizi bir üniversitede görüyoruz. Biz tüm işlemleri ortaokulda falan hesap makinesiyle yapıyorduk" ifadelerini kullandı.

'İtalya'dan Türkiye'ye gelince şaşırdığım şeyler' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımıda Türkiye'deki sınav sistemine değinen genç kadın, "Siz LGS'ye giriyorsunız. Biz bir matematik bir de İtalyanca kompozisyon sınavına giriyoruz. Ardından sunum sınavı oluyor. Hocalar siz soru soruyor ve siz de bir konuyu belirliyorsunuz. Herkes istediği liseye gidebiliyor. Sınav puanı falan hiç önemli değil. Senin geçerli bir puan almış olman yeterli. Bizim orada ne dershane vardı ne de bir şey. Burada cidden çocuklar çok uğraşıyor. Boşuna yıpranıyor bence. Keşke buranın da sınav sistemi değişse" dedi.







