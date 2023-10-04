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    4. İtalya'da milyonluk kaza! Biri Ferrari, biri de Lamborghini... Birbirlerine çarptılar: 2 ölü, 4 yaralı

    İtalya'da milyonluk kaza! Biri Ferrari, biri de Lamborghini... Birbirlerine çarptılar: 2 ölü, 4 yaralı

    04.10.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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    İtalya'nın Sardinya adasının güneyinde lüks arabaların karıştığı kazada dehşet yaşandı. Bir karavanı sollamak için aynı anda hareket eden iki araç birbirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken kazada 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazaya olaya tanıklık eden bir kişinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İsviçre'nin Zürih şehrindan İtalya'yı ziyarete gelen Markus ve Melissa Krautli çifti üç günlük Sardunya Süper Otomobil Deneyimi etkinliğine katılmak üzere Ferrari marka bir araç kiralamıştı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Krautli çiftinin aracı önündeki karavanı sollamak isterken mavi renkli Lamborghini marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ferrari mark araç yoldan çıkıp takla atarak bir anda alev aldı.

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    ÇIKAN YANGINDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

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    Yerel basına yansıyan haberlere göre Ferrari’deki 63 ve 67 yaşındaki İsviçreli Melissa ve Markus Krautli, kazanın ardından araçta çıkan yangında hayatını kaybetti.Karavanda bulunanlar arasında İtalya'nın Güney Tirol kentinden gelen ve hafif yaralanan turistler vardı. Lamborghini'nin içinde bulunan sürücü ve yolcusu ise kazayı yara almadan atlattı.

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    Polisin kaza halindeki araçlara el koyduğu ve olayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak görüntüleri incelediği bildirildi.

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    İtalya

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