İtalya'da milyonluk kaza! Biri Ferrari, biri de Lamborghini... Birbirlerine çarptılar: 2 ölü, 4 yaralı

İsviçre'nin Zürih şehrindan İtalya'yı ziyarete gelen Markus ve Melissa Krautli çifti üç günlük Sardunya Süper Otomobil Deneyimi etkinliğine katılmak üzere Ferrari marka bir araç kiralamıştı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde Krautli çiftinin aracı önündeki karavanı sollamak isterken mavi renkli Lamborghini marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ferrari mark araç yoldan çıkıp takla atarak bir anda alev aldı.

ÇIKAN YANGINDA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yerel basına yansıyan haberlere göre Ferrari’deki 63 ve 67 yaşındaki İsviçreli Melissa ve Markus Krautli, kazanın ardından araçta çıkan yangında hayatını kaybetti.Karavanda bulunanlar arasında İtalya'nın Güney Tirol kentinden gelen ve hafif yaralanan turistler vardı. Lamborghini'nin içinde bulunan sürücü ve yolcusu ise kazayı yara almadan atlattı.

Polisin kaza halindeki araçlara el koyduğu ve olayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak görüntüleri incelediği bildirildi.