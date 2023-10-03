Kıskançlık krizine girip dehşet saçtı! Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce gözü döndü... Boğazını keserek intihar etmeye çalıştı

Tayland'ta yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. 57 yaşındaki Sombat Samruampairat adındaki adam ik ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Phakawan'ı başka bir erkekle görünce kıskançlıktan deliye döndü. Eski sevgilisiyle motosikletini almak için konuşmak isteyen Phakawan görüşmeye yeni sevgilisi Adisorn ile birlikte gitti. Eski sevgilisini başka bir adamla gören Samruampairat öfkeden deliye dönerken üçlü arasında fiziksel bir tartışma yaşandı. Adisorn ve Phakawan'ın araca binerek olay yerinden uzaklaşması üzerine Samruampairat bir süre onları takip etti ve arabalarına kendi aracıyla arkadan vurdu.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Eski sevgilisinin peşini bıraktıktan sonra aracını kenara çeken Samruampairat, önce kendisini göğsünden yaraladı ve ardından boğazını kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırırken Samruampairat en yakın hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.