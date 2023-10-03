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    4. Kıskançlık krizine girip dehşet saçtı! Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce gözü döndü... Boğazını keserek intihar etmeye çalıştı

    Kıskançlık krizine girip dehşet saçtı! Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce gözü döndü... Boğazını keserek intihar etmeye çalıştı

    03.10.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Çonburi şehrinin Sattahip bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Sombat Samruampairat adındaki adam eski sevgilisini erkek arkadaşıyla birlikte gördükten sonra intihar etmeye çalıştı. Boğazını kesen ve göğsünde bir bıçak yarası bulunan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samruampairat'in durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Tayland'ta yaşanan bir olay ülkenin gündemine yerleşmeyi başardı. 57 yaşındaki Sombat Samruampairat adındaki adam ik ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Phakawan'ı başka bir erkekle görünce kıskançlıktan deliye döndü. Eski sevgilisiyle motosikletini almak için konuşmak isteyen Phakawan görüşmeye yeni sevgilisi Adisorn ile birlikte gitti. Eski sevgilisini başka bir adamla gören Samruampairat öfkeden deliye dönerken üçlü arasında fiziksel bir tartışma yaşandı. Adisorn ve Phakawan'ın araca binerek olay yerinden uzaklaşması üzerine Samruampairat bir süre onları takip etti ve arabalarına kendi aracıyla arkadan vurdu.

    İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

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    Eski sevgilisinin peşini bıraktıktan sonra aracını kenara çeken Samruampairat, önce kendisini göğsünden yaraladı ve ardından boğazını kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı araştırırken Samruampairat en yakın hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland kıskançlık

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