HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya'da aşırı sağcı politikacı Salvini'nin "oğlunuz torbacı mı" sorusu tepki gördü

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Salvini'nin "oğlunuz torbacı mı" sorusu tepki gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 21:08 | Son Güncelleme

İtalya'da aşırı sağcı politikacı Salvini'nin "oğlunuz torbacı mı" sorusu tepki gördü

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin yerel seçim kampanyasında Tunuslu bir ailenin kapısını çalıp, uyuşturucu satıp satmadıklarını sorması kamuoyunda tepki çekti.

Ülkenin endüstri bölgelerinden Emilia-Romagna'da pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi bölgedeki seçim kampanyasına hız veren Salvini'nin, dün akşam Bolonya mahallerinde dolaşırken yaptığı hareket, hem ulusal hem de uluslararası boyutta tartışma konusu oldu.

Basın mensuplarıyla kapı kapı dolaşan Salvini'nin, bir apartman dairesinin ziline bastıktan sonra apartman sakinine, "İyi akşamlar, lütfen bizi içeri alır mısınız? Bize, bu mahallede uyuşturucunun sizin aracılığınızla dağıtıldığı söylendi. Oğlunuz torbacı mı? Doğru mu, yanlış mı?" diye sordu.

Salvini'nin torbacılıkla itham ettiği apartman sakininin Tunus kökenli bir ailenin İtalya doğumlu oğlu olduğu belirtilirken, Tunus'un Roma Büyükelçisi Moez Sinaoui, olaya tepki gösterdi.

Büyükelçi Sinaoui, Salvini'nin aynı zamanda senatör olması sebebiyle Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellatti'ye protesto mektubu gönderdi.

İtalyan basınında yer alan mektupta, büyükelçi Sinaoui'nin, Salvini'nin hareketi için "Utanç ve dehşet verici bir davranış. Özel alana hiçbir şekilde saygı göstermeyen bir provokasyon." ifadelerini kullandığı belirtildi.

- "Faşist mangaların en karanlık dönemini hatırlatan bir hareket"

Tunus Parlamentosu Başkan Yardımcısı Osama Sghaier de "Radio Capital"e yaptığı açıklamada, Salvini'nin davranışını sert bir dille kınayarak, "Utanç verici ve ırkçı bir yaklaşım." yorumunu yaptı.

İtalya Parlamentosu Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra da Salvini'ye tepki göstererek, "Kapıyı çalıp, insanları kanıtsız şekilde suçlamak; bu faşist mangaların en karanlık dönemini hatırlatan bir hareket. Bizim demokrasimizi ve medeni değerlerimizi temelden tehdit eden bir hareket." değerlendirmesinde bulundu.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Enrico Rossi de "Salvini, demokrasi için bir tehdit." dedi.

Salvini'nin hareketini, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "Demokratik bir ülkede böyle şey görülmemiştir, böyle seçim kampanyası olmaz." ifadeleriyle eleştirdi.

- "Oğlunu uyuşturucuya kaptırmış bir annenin çığlığını yansıttım"

Salvini ise Tunus Parlamentosu Başkan Yardımcısının kendisini ırkçılıkla suçlamasına cevaben kendisinin uyuşturucuyla mücadelede birlik olmaya çağırdığını ve bu konuda sıfır tolerans olması gerektiğini savundu.

Salvini, "Ben oğlunu uyuşturucuya kaptırmış bir annenin çığlığını yansıttım. Emilia-Romagna ve İtalya'da yasalara saygı duyan, entegre olmuş iyi göçmenler var. Ama eğer bir torbacı varsa bu herkes için bir sorun. Yabancı ya da İtalyan olması fark etmez." dedi.

Bu arada, Rainews24'ün haberinde, Salvini'nin kapısını çaldığı ve oğullarını torbacı olmakla itham ettiği ailenin avukat tutarak, aşırı sağcı politikacıya karşı yasal yollara başvuracağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkatÜst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat
Esenyurt’ta mobilya atölyesi alev alev yandıEsenyurt’ta mobilya atölyesi alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini Bolonya İtalya Matteo Salvini Tunus

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Son dakika: Manisa'nın ardından Aydın'da 3.5 şiddetinde deprem!

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

İBB'de istifa depremi! Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy istifa etti

İBB'de deprem! 6 ay içinde ikinci istifa

Rusya’da uçakta olay çıkaran yolcuya ‘bantlı’ müdahale

Havada gergin anlar! Yolcular koli bandıyla etkisiz hale getirdi

Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.