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  4. İtalya'da faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi

İtalya'da faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi

24.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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İtalya'da faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi

İtalya'da Sicilya'nın doğu kıyısında, bulunan aktif yanardağı Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Kül ve duman püskürten Etna Yanardağı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.

Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Etna Yanardağı'ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

Geçen hafta kaya parçaları ve kül püskürtmeye başlayan Etna Yanardağı, uzaydan uydu aracılığıyla görüntülendi. Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus, Etna Yanardağı'nın faaliyetini içeren ve uydusu Sentinel 2 tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan oluşan videoyu yayınladı.

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