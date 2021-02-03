İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin geçen haftaki istifasının ardından yürütülen yeni koalisyon görüşmeleri başarısız oldu. Cumhurbaşkanı, bir teknokrat hükümeti kurmak amacıyla eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile görüşecek.

Eylül 2019'dan bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, küçük ortaklarından birinin yaklaşık 3 hafta önce çekilmesiyle parlamentoda mutlak çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine Başbakan Giuseppe Conte geçen hafta istifasını sunmuş ve ardından yeniden bir çoğunluk formülü bulmak amacıyla siyasi partiler görüşmelere başlamıştı.

Siyasi partilerin yeni bir hükümet formülü üzerinde anlaşamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Salı akşamı yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi partiden olmayan, "yüksek profilli" bir hükümet kurulması için çalışacağını söyledi.

Mattarella, "kurumsal hükümet" kurma çalışmaları için Çarşamba günü eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi görüşmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı, hükümet krizine siyasi çözüm bulunamaması nedeniyle mevcut tabloda teknik hükümetin tek alternatifinin erken seçimlere gidilmesi olduğunu ancak pandemi koşulları nedeniyle bu seçeneği tercih etmediğini vurguladı.