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İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe girişimi brifingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili İtalyan gazetecilere brifing verdi

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında İtalyan gazetecilere brifing verdi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği rezidansında basın mensuplarının katıldığı brifingde konuşan Büyükelçi Esenli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve söz konusu yapılanmanın gizli emelleri ve tehlikeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Roma Büyükelçiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esenli, FETÖ'nün daha önce eşi benzeri görülmemiş bir terör yapılanması olmasından nedeniyle Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerini bilgilendirmeye ve uyarmaya devam etti.

FETÖ'nün "insani yardım ve eğitim hareketi kisvesi altında kurduğu okullarda genç beyinleri endokrine eden, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan, karanlık bir suç örgütü olduğunu" vurgulayan Esenli, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili yürütülen soruşturmaların derinleştikçe yeni kanıtlara ulaşıldığını ifade etti.

Büyükelçi Esenli, "FETÖ mensuplarına yönelik yapılan suçlamaların sağlam kanıtlar üzerine inşa edildiğini, olağanüstü hal döneminde alınan önlemlerin insan haklarına uygunluğu bakımından Avrupa Konseyi'yle düzenli iş birliği yapıldığını ve bu bağlamda oluşturulan komisyonun tüm başvuruları hızlı ve kapsamlı inceleme sürecinden geçirdiğini" söyledi.

Büyükelçi Esenli ayrıca "15 Temmuz darbe girişimin iç yüzünü teşhis edip, Türkiye ve Türk demokrasisiyle dayanışma sergileyen ilk ülkelerden birinin İtalya olduğunu" belirterek, "İtalya'nın bu duruşu hafızalarımızda nadide bir yerde korunmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

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