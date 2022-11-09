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İtirafı ‘pes’ dedirtti! “Eşcinsel bir ilişkim olmasına rağmen bir kadından bebek istiyorum”

09.11.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ bölümünde okuyucularından gelen soruları cevaplayan Sally Land yine ilginç bir itirafla karşı karşıya kaldı. Okuyucuların hayatındaki sorunlara çözüm bulmak adına yorumlar yapan Land’a son olarak eşcinsel bir ilişki yaşamasına rağmen kadınlarla birliktelik düşündüğünü belirten bir kişi yazdı.

İtirafı ‘pes’ dedirtti! “Eşcinsel bir ilişkim olmasına rağmen bir kadından bebek istiyorum”

The Sun gazetesinde yer alan ‘Dear Deidre’ köşe yazısında ismini açıklamak istemeyen bir adam eşcinsel bir birliktelik yaşamasına rağmen başka bir kadının çocuğunun babası olmak istediğini söyleyerek kafaları karıştırdı. Sally Land’dan yardım isteyen adamın itirafı kısa sürede gündem yaratmayı başardı.

“MERAK EDİYORUM”

Yaklaşık 5 yıldır eşcinsel bir ilişkinin içinden olduğundan ancak sık sık kadınlarla birlikte olduğundan söz eden adam, “Beş yıldır eşcinsel bir ilişkim var ama sık sık kadınlarla birlikte olmayı düşünüyorum. 30 yaşındayım ve erkek arkadaşım 34 yaşında. İlişkimiz harika ama heteroseksüel olsaydım hayatın nasıl olacağını merak etmekten kendimi alamıyorum. Arkadaşlarımız yavaş yavaş kendi ailelerini kuruyorlar. Ben onlar adına sevinirken, bu bir çok kıskançlığı da beraberinde getiriyor. Kendi çocuğum olsun istiyorum ama bunun erkek arkadaşımın sağlayamayacağım bir şey olduğunu biliyorum.Evlat edinme hakkında konuştuk ama bencilce, doğal olarak yapmak istiyorum.Olmam gerektiği gibi yaşamıyormuşum gibi hissediyorum. Lütfen yardım et” dedi.

“SADECE BİYOLOJİK ÇOCUK İÇİNSE...”

Pek çok insanın zaman zaman cinsel kimlikleri ve tercihleri konusunda kafa karışıklığı yaşadığını dile getiren Land, “Pek çok insan cinsellik konusunda endişeler taşıyor. Bazıları kendilerini kesinlikle heteroseksüel, gey ya da biseksüel olarak görürken, birçoğu kendilerini arada bir yerde görüyor. Kafanızın karışması normaldir ancak sadece biyolojik çok içinse bu durum kimse için adil olmaz. İstediğin gibi yaşamıyorsan, o zaman psikolojik destek almayı düşünebilirsin.” cevabını verdi.

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