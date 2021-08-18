İttifakları etkileyecek iddia: Seçim barajı için AK Parti ve MHP anlaştı

AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi.

SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında iki partinin seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını iddia etti.

Meclis'te grup kurma şartını da ortadan kaldıran maddenin hayata geçmesi halinde yüzde 5'in üzerinde oyu bulunan partilerin ittifaka girip girmemeyi yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

İTTİFAK İÇİN YÜZDE 10 BARAJI

Öte yandan ittifak içine girecek partiler içinse yüzde 10 barajı uygulanması da masada.

Selvi, iki parti arasında ufak görüş ayrılıklarının olduğunu ancak aşılamayacak bir sorun olmadığını belirtti.

