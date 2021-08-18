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İttifakları etkileyecek iddia: Seçim barajı için AK Parti ve MHP anlaştı

18.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara kulislerinde 'seçim' gündemi sıcaklığını korurken ittifakları etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edilirken ittifaka girecek partiler içinse ayrı bir baraj uygulamasının hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

İttifakları etkileyecek iddia: Seçim barajı için AK Parti ve MHP anlaştı

AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi.

SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLÜYOR

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında iki partinin seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığını iddia etti.

Meclis'te grup kurma şartını da ortadan kaldıran maddenin hayata geçmesi halinde yüzde 5'in üzerinde oyu bulunan partilerin ittifaka girip girmemeyi yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

Son dakika seçim barajı iddiası: İttifaka giren partiler için yükselecek, ittifaka girmeyen parti için düşürülecekSeçim barajı iddiası: İttifaka giren partiler için yükselecek, ittifaka girmeyen parti için düşürülecek

İTTİFAK İÇİN YÜZDE 10 BARAJI

Öte yandan ittifak içine girecek partiler içinse yüzde 10 barajı uygulanması da masada.

Selvi, iki parti arasında ufak görüş ayrılıklarının olduğunu ancak aşılamayacak bir sorun olmadığını belirtti.

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seçim AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP
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