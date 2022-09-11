İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Polat'a saldırı! 'Er ya da geç...'

İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, geçtiğimiz günlerde diyalize girdiği hastaneden çıkıp aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 3 kişinin tekme ve yumruklu saldırısında Polat, hafif yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak Polat, "Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum" dedi.

SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 10 Eylül'de Ardahan Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Başkan Taşkın Polat, hastanede diyaliz tedavisini aldıktan sonra aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklu saldırıda Polat, hafif yaralandı.

"BU ALÇAKÇA SALDIRIYI YAPANLARLA YÜZ YÜZE GELECEĞİZ"

Kendisine saldıranların hastanenin güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini ve şüphelilerin Ardahanlı olmadığını belirten Polat şunları söyledi:

“Hastaneden diyalizden çıkarken daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Benim kimse ile şahsi bir hesabım, kimseyle herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu alçakça saldırıyı yapanlarla elbetteki yüz yüze geleceğiz. Devletimiz ve polislerimiz araştırmayı yapıyor, inşallah en kısa zamanda failler yakalanacak ve biz de kendilerini tanımış olacağız."

Saldırganların yakalanması için polis çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

