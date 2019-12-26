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  4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 23:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret konusunda bir jest beklediğini belirterek, "Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." dedi. Akşener, son dönemlerde Türkiye'nin gündemine oturan Kanal İstanbul projesiyle ilgili de hiçbir rantın oluşmasına izin verilmemesi ve yeşil alan bırakılması kaydıyla Kanal İstanbul projesine onay vereceklerini söyledi. Akşener, "İstanbul için bir referandum şart" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı, soruları cevapladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE ŞARTLI 'EVET'

Kanal İstanbul projesini değerlendiren Akşener, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin getirdiği projelere kategorik olarak karşı olmadığını vurguladı.

Kanal İstanbul projesine yatırım olarak bakılması halinde bu projeye ekonomik olarak bir talep olup olmadığının sorulması gerektiğini belirten Akşener, "Bu 20 milyar dolarlık yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi? Ne kazanacak? Böyle bir ekonomik talep Türkiye'de var mı?" diye sordu.

Akşener, "Şahsım adına bir şey söyleyeceğim, hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden, Kanal İstanbul'u açacaklarsa, orası yeşil alan bırakılmak ve orayı satın alanların elinde kalmak kaydıyla ben oy vereceğim. Köprüler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı, hasta garantisi, geçiş garantisi verildi. Niğde'de oturan vatandaşımız o köprüden geçmiyor, ama buna karşılık geçiş garantisi verildiği için onu ödüyor. Vatandaşın cebinden çıkacak birileri zengin olacak, sonuçta Türkiye meşgul edilecek."

"KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN REFERANDUMA GİDİLMELİ"

"Bugün bizi yöneten arkadaşlar açısından elbette fikrimizin kıymeti harbiyesi yok ama bizi izleyen vatandaşlarımız açısından söylüyorum. Son tahlilde İstanbul'da İstanbul için bir referandum yapılması şarttır." ifadelerini kullandı

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: JEST BEKLİYORUM

Asgari ücret konusunu da değerlendiren Akşener, bu ücretin vergi dışında kalması gerektiğini bildirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan jest beklediğini belirterek, "Bugün asgari ücreti açıkladınız. Biz 2 bin 650 lira, vergi dışı olması gerektiğini söylemiştik. Arkadaşları bir şey istemiyor da ben istiyorum. Diyorum ki 2 bin 650 lira yapın, vergiden de muaf bırakın. O jesti kendisinden istiyorum." ifadesini kullandı.

LİBYA AÇIKLAMASI: MEHMETÇİĞİM BİR İÇ SAVAŞIN TARAFI OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmayı doğru bulduklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Mavi vatan diye Meclis'e geldi, biz ona 'Evet' oyu verdik ama Sayın Erdoğan'ın bir asker göndermeye ilişkin tezkeresini ben de bugün gördüm. Tezkere konusunda Sayın Özdağ, Aydın Sezgin, Ahmet Erozan, Aytunç Çıray ile bir araya geliyoruz. Onlar bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız. Bu dört arkadaşlarımız milletvekili arkadaşlarımızla bir araya geliyor. Ondan sonra da bir karar veriliyor. Kişisel fikrimi söylüyorum. Mehmetçiğin bir iç savaşın tarafı olmasını doğru bulmadığımı söylemek isterim."

Akşener, Libya tezkeresiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun TBMM'yi bilgilendirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

(AA)

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