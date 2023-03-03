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İYİ Parti lideri Meral Akşener masadan kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu

03.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim havasına girdi. Altılı masa, dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12'nci kez bir araya gelmiş, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmayları ile bir araya geldikten sonra beklenmedik bir açıklamada bulundu. Akşener, masaya aday olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismini sunduklarını söyledi. Altılı masa ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş bir konuşması yeniden gündem oldu.

Dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Siyasetin gündemi için kritik öneme sahip toplantının ardından 6 liderin imzasıyla, öncekilere göre oldukça kısa olarak yapılan açıklamada pazartesi günü işaret edilirken, İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirmişti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçip, açıklamalarda bulundu.

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Akşener konuşmasında şunları söyledi:

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"Biz bu günlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Milletimizin beklentilerini dinledik.Tüm farklılıklarımıza rağmen 5 partiyle bir masaya oturduk. Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dünkü toplantıda da aday konusunu tartıştık. 5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk. Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir."

ERDOĞAN'IN GEÇMİŞ KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte altılı masayla ilgili söyledikleri, Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masadan toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var: Oturdular, konuştular, dağıldılar."

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan 6'lı masa

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