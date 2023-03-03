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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in sözlerine ilk yanıt: 'Hiç merak etmeyin...'

03.03.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İYİ Parti lideri Akşener'in altılı masadan ayrıldıklarını açıklamasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru soruldu. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak' dedi.

Son dakika haberi: Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimlerine doğru giderken, siyaset gündemi İYİ Parti'nin aldığı şok kararla sarsıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına itiraz ederek 6'lı masadan kalktıklarını duyurdu. Akşener'in altılı masadan ayrıldıklarını açıklamasından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru soruldu. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak' dedi.

KILIÇDAROĞLU: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Basın mensubunun "Bundan sonraki süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar" yanıtını verdi.

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CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Akşener'in açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partinin genel merkezine geçtiği, CHP MYK'nin olağanüstü toplandığı öğrenildi.

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AKŞENER MASADAN AYRILIP, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Akşener, Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını belirterek, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, milletimiz sizi göreve çağırıyor" demiş ve partisinin 6'lı masa ittifakından ayrıldığını duyurmuştu.

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KAFTANCIOĞLU: "UMUTSUZ OLMAYIN: GİDECEKLER!"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu'nun açıklamasında "Asla umutsuz olmayın" vurgusu dikkat çekti.

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Kaftancıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Asla umutsuz olmayın :)
Depremzede vatandaş: 'Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil'
Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!"

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