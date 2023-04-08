İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Önce ittifaklar adaylarını belirledi sonra da 100 bin barajını aşan isimlerin adaylığı kesinleşti. YSK seçimlere 4 adayla gidileceğini açıkladı. Adayların belirlenmesinin ardından şimdi gözler YSK'ya teslim edilecek milletvekili listelerine çevrildi.

PAZAR 17.00'DE SONA ERECEK

Siyasi partilerin hazırladığı listeleri 9 Nisan saat 17.00'ye kadar YSK'ya sunması gerekiyor. Kritik saate 24 saatten az bir süre kala Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Şu ana kadar listesini sunan tek parti MHP oldu. Diğer partiler yarın yetiştirmeleri gereken listeler için yoğun mesai harcıyor.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çıray yaptığı paylaşımda, "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla @iyiparti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum.İzmir'de Saygıdeğer @kilicdarogluk'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" ifadelerine yer verdi.

Çıray'ın bu paylaşımdan yaklaşık 2 saat önce, "Yine başa mı döndük?" paylaşımı ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

