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İYİ Partili isimden çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' özrü: 'Adaylığına engel olamadım! Eleştirdiği kişiye dönüştü'

21.07.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim döneminde Millet İttifakı'nın kazanması durumunda adı Hazine ve Maliye Bakanı olacağı iddialarına karışan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığını söyleyip özür diledi. Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin "sahici politikalar üretemediğini" savunan Yılmaz, Kılıçdaroğlu eleştirdiği kişiye dönüştü" dedi.

İYİ Partili isimden çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' özrü: 'Adaylığına engel olamadım! Eleştirdiği kişiye dönüştü'

Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı seçim açıklamaları ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dile getirdiği gizli mutabakat ile gündemdeki yerini koruyor. Seçim döneminde adaylığıyla çokça tartışılan Kılıçdaroğlu hakkında İYİ Partili Bilge Yılmaz "Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar" ifadelerine yer verdiği açıklamasında çok konuşulacak mesajlar verdi.

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"MİLLETİMİZE ÖZÜR VE ÖZELEŞTİRİ BORCUMUZ VAR"

Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlere ve gündemdeki konulara dair şunları ifade etti:

"Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı’nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.

Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz.

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Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

kılıçdaroğlu akşener

"KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK YAPMAK SİYASİ ETİĞE SIĞMAZ"

Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.

Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır.

mansur yavaş, kılıçdaroğlu, akşener

Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz.

Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz buradayız!"

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İYİ Parti Millet İttifakı

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