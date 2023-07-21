Sıcaklardan bunalanların merak ettiği soru yanıt buldu! 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat: "Sıcaklık yerden suratımıza vuracak"

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar 'Sıcak havalar ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtını arıyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin sıcak hava dalgasının pazar gününe dek görülmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri dışındaki kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

"YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK"

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu an ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgası pazartesi gününe kadar ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Pazartesi günü ülkemizin kuzey kesimlerinde yağışları göreceğiz. Yağışlarla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı düşecek yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek fakat Marmara, Ege ve Akdeniz'de yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

2 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ASFALT SICAKLIĞI 60 DERECEYE ULAŞABİLİR

Öte yandan sosyal medyadan hava durumu tahminlerini paylaşan Hava Forum'dan yapılan paylaşımlarda asfalt sıcaklığına dikkat çekildi:

"2. Afrika sıcak hava dalgasında cumartesi günü İstanbul'da bazı ilçelerde yer hizasında, asfalt sıcaklığının yer yer 52 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yani yerden suratımıza sıcak vuracak.

Afrika sıcak hava dalgasında cumartesi günü İzmir'de bazı ilçelerde yer hizasında, asfalt sıcaklığının yer yer 60 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yani yerden suratımıza sıcak vuracak."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

