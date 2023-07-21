Sıcaklardan bunalanların merak ettiği soru yanıt buldu! 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat: "Sıcaklık yerden suratımıza vuracak"

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar 'Sıcak havalar ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtını arıyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin sıcak hava dalgasının pazar gününe dek görülmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri dışındaki kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Şu an ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgası pazartesi gününe kadar ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Pazartesi günü ülkemizin kuzey kesimlerinde yağışları göreceğiz. Yağışlarla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı düşecek yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek fakat Marmara, Ege ve Akdeniz'de yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan sosyal medyadan hava durumu tahminlerini paylaşan Hava Forum'dan yapılan paylaşımlarda asfalt sıcaklığına dikkat çekildi:
"2. Afrika sıcak hava dalgasında cumartesi günü İstanbul'da bazı ilçelerde yer hizasında, asfalt sıcaklığının yer yer 52 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yani yerden suratımıza sıcak vuracak.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık