HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıcaklardan bunalanların merak ettiği soru yanıt buldu! 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat: "Sıcaklık yerden suratımıza vuracak"

Sıcaklardan bunalanların merak ettiği soru yanıt buldu! 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat: "Sıcaklık yerden suratımıza vuracak"

21.07.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sıcaklıkların düşüp yağışların görüleceği bölgeler ve tarihler belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) sağanak görülmesi beklenen 2 ili açıkladı. 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat çekilen tahminlere göre ise asfalt sıcaklığı İstanbul'da 52, İzmir'de 60 dereceyi görecek. Peki bugün (21 Temmuz) hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Sıcaklardan bunalanların merak ettiği soru yanıt buldu! 2. Afrika sıcak hava dalgasına dikkat: "Sıcaklık yerden suratımıza vuracak"

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar 'Sıcak havalar ne zaman sona erecek?' sorusunun yanıtını arıyor. MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin sıcak hava dalgasının pazar gününe dek görülmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan MGM tarafından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri dışındaki kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

"YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK"

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Haber Global'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu an ülkemizi etkileyen sıcak hava dalgası pazartesi gününe kadar ülkemizde etkili olmaya devam edecek. Pazartesi günü ülkemizin kuzey kesimlerinde yağışları göreceğiz. Yağışlarla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı düşecek yer yer mevsim normallerinin altına gerileyecek fakat Marmara, Ege ve Akdeniz'de yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek."

2JGH4FJ

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

1

haritatahmingun2

haritatahmingun3

haritatahmingun4

haritatahmingun5

2 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

55324

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ASFALT SICAKLIĞI 60 DERECEYE ULAŞABİLİR

Öte yandan sosyal medyadan hava durumu tahminlerini paylaşan Hava Forum'dan yapılan paylaşımlarda asfalt sıcaklığına dikkat çekildi:

"2. Afrika sıcak hava dalgasında cumartesi günü İstanbul'da bazı ilçelerde yer hizasında, asfalt sıcaklığının yer yer 52 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yani yerden suratımıza sıcak vuracak.

  1. Afrika sıcak hava dalgasında cumartesi günü İzmir'de bazı ilçelerde yer hizasında, asfalt sıcaklığının yer yer 60 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Yani yerden suratımıza sıcak vuracak."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 33°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu canlı yayında doğrulamıştı! Gündem olacak sözler: 'Siyasi skandaldır' Kılıçdaroğlu canlı yayında doğrulamıştı! Gündem olacak sözler: 'Siyasi skandaldır'
İmamoğlu kararını verdi! Tarih vererek duyurdu İmamoğlu kararını verdi! Tarih vererek duyurdu
Gündem olacak sözler! 'Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir'Gündem olacak sözler! 'Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmelidir'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü hava sıcaklıkları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.