İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu ve CHP'ye dikkat çeken gönderme: Akşener bize sorsa utanırdık

Cumhurbaşkanı adaylığı için her fırsatta 'hazırım' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. CHP lideri ses getiren konuşmasında "Özgürlük, doğruluk, adalete susamış halka kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilme zorundayım. Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Benimle birlikte misiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

PEŞ PEŞE 'YANINDAYIM' MESAJLARI

CHP liderinin bu sözleri bir anda gündem yaratırken, partililerinden peş peşe 'yanındayım' mesajları gelmişti.

Adaylık için isimleri geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın" ifadelerini kullanmış; ABB Başkanı Mansur Yavaş da "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını vermişti.

SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının "#yanındayım" etiketiyle paylaşımlar yapmasının ardından hashtag Twitter'da kısa sürede TT olmuştu.

AKŞENER: PARTİSİNE MESAJ OLARAK DEĞERLENDİRMEYİ TERCİH ETTİK

İYİ Parti lideri Meral AKşener ise Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla ilgili "Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşma çeşitli şekillerde yorumlandı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Çünkü Altılı Masa’ya böyle bir mesaj o masada verilir. O masa noter değil" ifadelerini kullanmıştı.

"AKŞENER BANA SORSA UTANIRDIM"

Yine de Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerin ittifak ortağı İYİ Parti tarafından çok hoş karşılanmadığı iddia edildi. İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kayaalp, "Bir gün genel başkanımız Akşener, bize dönüp, 'Benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." paylaşımı yaptı.

Kayaalp'e bir başka İYİ Partili isim Lütfü Türkkan da destek verdi.





