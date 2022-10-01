Kılıçdaroğlu'ndan gündeme damga vuracak sözler! Akşener'in sözleri çok konuşulmuştu; 6'lı masa iddialarına dikkat çeken yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışının ardından Akşener'den gelen "kazanacak aday" vurgusu ve "6'lı masanın noter görevi olmadığı" yönündeki söylemi "Masada kriz mi var?" sorusunu gündeme taşımıştı.

Kılıçdaroğlu, yarın başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi 6'lı masa liderlerini ziyareti kapsamında son olarak Akşener'i ziyaret etti. İki lider baş başa uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ile aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddialarına dikkat çeken yanıtlar verdi.

"ARAMIZDA EN KÜÇÜK SORUN YOK"

Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya verdiği demeçte Akşener'in "6’lı masa noter değildir. Bizim CHP’ye bir borcumuz yok. 31 Mart seçimlerinde ödedik. Hatta alacaklıyız" sözleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Bu konu açılmadı. Gayet sıcak, gayet samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Bir sorun yok. Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok. Biz ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meral Hanım, soru sorulunca daha önce mutabakata vardığımız ilkeleri söyledi. Tabii bunu gazeteciler kriz diye yansıtıyor. Gazetecilere bir şey demeye hakkımız yok, kendi anlayışlarına göre yansıtıyorlar. Ancak bizim aramızda en küçük bir sorun yok.

"ADAYLIK KONUSUNUN ACELESİ YOK"

"Adaylık konusunu da konuşmadık. Bunun acelesi yok. Önce ülke sorunlarını nasıl çözeceğimiz konusunu berraklaştırmamız gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğiz: Bu konuyu çalışıp netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi cumhurbaşkanı adayını 6’lı Masa belirleyecek. Henüz seçim takvimi bile belli değil. Seçim takvimi belli olunca 6’lı Masa olarak toplanacağız ve adayımızı belirleyeceğiz.”

"ÜLKEYİ İKTİDARIN GETİRDİĞİ BU DURUMDAN BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ"

CHP lideri, "6'lı masada kriz" tartışmalarına net yanıt verdi:

“Biz 6 lider sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkeyi iktidarın getirdiği bu durumdan birlikte çıkaracağız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk duygusu ve bilinciyle hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.”

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

DEVA Partisi tarafından hazırlanıp 6'lı masaya sunulan, parlamenter sisteme geçiş sürecinde uygulanması öngörülen "Cumhurbaşkanı Kabinesi" modeliyle ilgili ise Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bu konuyu henüz görüşmedik. Bu öneriyi de 6’lı Masa olarak görüşüp karara bağlarız. Geçiş sürecinde nasıl bir yol haritası izleneceği, alınması gereken acil önlemleri, uygulanacak temel politikaları, yetki kullanımı gibi konuları ortak biçimde zaten çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bütün konular ele alınacak ve bir karara bağlanacak.”

