İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama! "Akşener'i cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorum"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili adaylık düşüncesini ilk kez katıldığı bir YouTube canlı yayınında dile getirdi. 22. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili olan ve geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'ye katılan Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i önümüzdeki seçimlerde 'cumhurbaşkanı adayı' olarak görmek istediğini söyledi.

"AKŞENER'İ CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖRMEK İSTİYORUM"

Gazeteci Kenan Taş'ın, Meral Akşener'in adaylık konusuyla ilgili sorusuna Turhan Çömez şu sözlerle cevap verdi:

"Sayın Akşener kararlı ve bu konuda samimi, son derece iyi niyetli duruşunu, tavrını ortaya koydu ve dedi ki: 'Ben başbakan olacağım, cumhurbaşkanı adayı değilim. Fedakarlık değil bundan feragat ediyorum.' dedi ve ortaya koyduğu da çok önemli bir liderlik tavrıydı. Ancak öte yandan parti içerisinde bizler, kendisini yakından tanıyan, seven, takdir eden, birlikte çalışmaktan mutlu olan etrafındaki kadrosu da onun aday olması konusunda arzulu. Eğer benim bireysel kanaatimi soruyorsanız samimiyetimle söylüyorum, Sayın Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını arzu ediyorum ve Türkiye'de buna en iyi yakışacak isim olduğuna inanıyorum. Erdoğan'ın karşısında bir kadın adayın olması, çok ciddi bir devlet deneyiminin ve siyaset deneyiminin olması bundan önce koalisyon kültürleriyle aslında siyasi tecrübesini geliştirmiş olması, birtakım koalisyon görüşmelerinin arka kapı diplomasisini götürmüş bir lider olması ve bir yeni partiyi kurarak kısa bir süre içerisinde ciddi bir performans ortaya koyması bence çok önemli özellik.

"YURT DIŞINDAN KENDİSİNE BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

En az bunlar kadar değerlisi ve önemlisi bir taraftan o koltuğa yapışmış bir 20 yıllık iktidar var, öte yandan koltuğu elinin tersiyle iten, sadece ülkem, demokrasi, barış diyen bir siyasi lider var. Dolayısıyla ben bütün bunları yan yana koyduğumda sayın Akşener'in, yine söylüyorum kendi düşüncem bu, aday olması gerektiğini ve eğer aday olursa Türkiye'de gerçekten çok büyük bir oy farkıyla da kazanacağını düşünüyorum. Buna samimiyetimle inanıyorum. Yurt dışından kendisine büyük bir ilgi var. Avrupa'dan büyük bir ilgi var. Ortadoğu coğrafyasında çok konuşulmuyor ama büyük bir ilgi ve itibar var. Öte yandan ben sayın Akşener ile beraber il gezilerine gidiyorum. Oradaki ilgiyi de görüyorum."

