Erdoğan Akşener'e çağrı yapmıştı! Grup toplantısında gündem olacak sözler: Ne zaman Cumhur İttifakı'ndan sıkılsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti için yaptığı "Temenni ederiz ki masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" açıklamasına İYİ PArti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin geleceğinin heba edildiği kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" demişti. Bugünkü grup toplantısında Akşener, 'kumar masası' sözlerine açıklık getirdi.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"NE ZAMAN CUMHUR İTTİFAKI'NDAN SIKILSA..."

"Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı'ndan sıkılsa dönüp bize selam çakar. Cevabını biliyor olsa da aynı sorular sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder. Bizim için hava hoş, bizim kararımız belli, irademiz net. Seni bu milletin sırtından sandıkla söküp atma hevesi hiç azalmamıştır. İYİ Parti Türkiye’nin demokratikleşmesi davasının neferidir. Ve evet kumar masasına oturmaya da en küçük bir niyeti yoktur. Çünkü İYİ Parti, dış politikada zar atmaz, çünkü İYİ Parti ekonomide rulet oynamaz. Devlet yönetiminde kupon yapmaz, hukukta tombala çekmez ve milletin geleceği ile ilgili asla bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının oturduğu masa öyle bir kumar masasıdır ki saray her zaman kazanır.

Ortaya sürülen kimi zaman Türk ordusu olmuştur. Kimi zaman sınırlarımız, kimi zaman da Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz masadadır. Kimi zaman da İhvan Müslümin, kimi zaman Filistinliler masaya sürülür kimi zaman da Ukraynalılar… Bu masada bazen Kürtle üzerine kumar oynanır bazen de Türkler üzerine… Yani bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı kazanamadığı yerde ise oyunun bozulduğu ve şartlar ne olursa olsun sürekli milletimizin ütüldüğü kirli bir oyundur.

"BAŞINIZA YIKMAYA GELİYORUZ"

Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa işte budur. Bu masa bizim gözümüzde 20 yıldır aynı masadır. Bu masa dün de bir kumar masasıydı bugün de kumar masasıdır. Heveslenenler için üzgünüm ama bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o kumar masasını dağıtmaya saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz.

