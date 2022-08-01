HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarptı, olay yerinden kaçtı

İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarptı, olay yerinden kaçtı

01.08.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da İYİ Partili meclis üyesi Hamza Çankır'a otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan Çankır'ın hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. İşte haberin detayları...

İYİ Partili meclis üyesine otomobille çarptı, olay yerinden kaçtı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halinde olan Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır'a, otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, Çankır’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza an güvenlik kameralarına yansıdı.

62

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Numunevler Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye Meclis Üyesi İYİ Partili Hamza Çankır, elektrikli bisikletiyle kaldırımda seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Çankır'a çarpıp kaçtı.

61

Çarpmanın etkisiyle savrulan Çankır’ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar olan Çankır'ı hastaneye kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 çocuk babası evinde ölü bulundu! Korkunç şüphe5 çocuk babası evinde ölü bulundu! Korkunç şüphe
Alevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti ve Bakan Soylu'dan kritik açıklamaAlevi dernekleri ve cemevine peş peşe saldırı! Ankara Emniyeti ve Bakan Soylu'dan kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli olduCumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da beklenen açıklamayı yaptı! Fındık alım fiyatı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Hatay İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.