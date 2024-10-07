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  4. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den 'Burger King' savunması: Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den 'Burger King' savunması: Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
07.10.2024 17:32
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İsrail'e verdiği destek ile bilinen ve toplumun birçok kesiminden tepki gören Burger King'in yeni şubesi Rize'de açıldı. Açılışa katılanlar arasında AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mete, "Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete'den 'Burger King' savunması: Yeseydim İsrail'e destek vermiş olacaktım

İsrail'in Ortadoğu'daki zulmü devam ederken, ülkemizde İsrail'e destek verdiği bilinen markalar için boykot kampanyası başlatılmıştı. Boykot çağrısı yapılan markalardan biri de İsrail'e açık şekilde destek veren Burger King markasıydı.

RİZE'DE AÇILAN BURGER KİNG ŞUBESİ TARTIŞMA YARATTI

Tüm bunların ışığında Rize'de açılan Burger King'in yeni şubesi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Açılan şubenin sahibinin Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tüylüoğlu olduğu belirtilirken, Tüyoğlu'nun AK Partiye yakınlığı olduğu öne sürüldü.

AÇILIŞTA AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA BULUNDU

Açılışa katılanlar arasında ise; AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AK Parti Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AK Parti Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti Rize İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük’ün olduğu aktarıldı. Açılışta, okunan duanın ardından kurdele kesildi.

Konuyla ilgili olarak AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Karar Gazetesi'nden Merve Şişman'a açıklamalarda bulundu.

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AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete

"YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

İşletme sahibinin okul arkadaşı olduğunu aktaran Mete, "Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burger King İsrail ak parti
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