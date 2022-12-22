Izabel Goulart ve futbolcu sevgilisi Kevin Trapp soluğu tatilde aldı! Bikini iplerini çözerken frikik verdi

Almanya milli takımının kalecisi Kevin Trapp'in nişanlısı Izabel Goulart Dünya Kupası sonrası soluğu tatilde aldı. St. Barts'ta görüntülenen çift tüm gün güneş ve denizin tadını çıkardı.

Almanya'nın elenmesinin ardından Brezilya'yı desteklemeye devam eden Goulart sosyal medyada gündem olmuştu. Güzel model eleştirilere kulak asmadan tribünde yerini almıştı.

Victoria's Secret meleği şimdi ise nişanlısıyla keyif yapıyor. Izabel Goulart tüm gün plajda güneşlendi.

Bir ara minik bikinisinin iplerini çözen model frikik vermenin de önüne geçemedi. Bikini üstü kayan modelin meme ucu göründü ve model o anları uzun süre fark etmedi.