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    4. İzban'da sarhoş bir vatandaş ve kadın yolcu arasındaki kavga gündem yarattı! İlginç diyaloglar ortaya çıktı: "Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi"

    İzban'da sarhoş bir vatandaş ve kadın yolcu arasındaki kavga gündem yarattı! İlginç diyaloglar ortaya çıktı: "Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi"

    05.07.2024 15:32
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 15:32
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    İzmir'de İzban olarak isimlendirilen bir toplu taşıma aracında iki yolcu arasında yaşanan tartışma ilginç anlara sahne oldu. Alkollü bir vatandaş ile bir kadının arasında yer yüzünden kavga çıktı. Kavganın şiddetlendiği noktada sarhoş yolcunun, "Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi" demesi sosyal medyada viral oldu.

    İzmir'de raylı sistemdeki bir toplu taşıma aracında yaşanan tartışma sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    İkili arasındaki yer kavgasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Kadının yanına yaklaşan sarhoş vatandaş, "Ben belamı aramıyorum. Kapat radyoyu. Benim derdim arkadaşımın oturması. Senin oğlun yeri kaplamış. Niye yolu kaplıyorsunuz? Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi" dedi.

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    Alkollü kişinin "Güle güle, bay bay" diyerek uzaklaşmasıyla tartışma son buldu. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar nazik olmasını beklemiyordum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İstemsizce güldüm" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya İZBAN Toplu taşıma sarhoş
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