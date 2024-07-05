İzban'da sarhoş bir vatandaş ve kadın yolcu arasındaki kavga gündem yarattı! İlginç diyaloglar ortaya çıktı: "Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi"

İzmir'de raylı sistemdeki bir toplu taşıma aracında yaşanan tartışma sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

İkili arasındaki yer kavgasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Kadının yanına yaklaşan sarhoş vatandaş, "Ben belamı aramıyorum. Kapat radyoyu. Benim derdim arkadaşımın oturması. Senin oğlun yeri kaplamış. Niye yolu kaplıyorsunuz? Ben sarhoşum diye sen bana laf atıyorsun hanımefendi" dedi.

Alkollü kişinin "Güle güle, bay bay" diyerek uzaklaşmasıyla tartışma son buldu. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar nazik olmasını beklemiyordum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İstemsizce güldüm" yorumunu yaptı.







