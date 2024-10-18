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İzleyenlerin bakmaya bile tahammül edemediği 18 kişiyi hastanelik eden gösterisini böyle savundu! "Sansüre uğramama kesinlikle izin vermeyeceğim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.10.2024 16:13
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Stuttgart'ta sahnelenen Sancta operası dünya basının gündemine yerleşmişti. Opera, sahnesinde cinsel ilişki görüntülerinin açık bir şekilde verilmesi, gerçek kanın kullanılması ve şiddet görüntülerinin barındırmasıyla çok konuşulmuştu. Operanın yönetmeni Florentina Holzinger tehdit mesajları almasına rağmen gösterisini savundu.

İzleyenlerin bakmaya bile tahammül edemediği 18 kişiyi hastanelik eden gösterisini böyle savundu! "Sansüre uğramama kesinlikle izin vermeyeceğim"

Stuttgart'taki Schwerin Operası'nda sahnelenen Sancta operası izleyenlerden 18 kişinin sahnede gördüklerine dayanamaması üzerine mide bulantısı ve bayılma şikayetleriyle hastanelik olmasıyla adından söz ettirmişti. Stuttgart'taki opera alarma geçti. 26 Ekim'deki bir sonraki gösteri için güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ifade edildi. Yönetmen Florentina Holzinger Monopol sanat dergisine yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden tehdit mesajları aldığını söyledi.

"SANSÜRE İZİN VERMEYECEĞİM"

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Sansüre kesin bir tavır sergilediğini ifade eden yönetmen Florentina Holzinger, "Bunu üzücü buluyorum ancak sansüre uğramama kesinlikle izin vermeyeceğim. Bizim düşüncemize göre, seyircilerin başına, kariyerimde on yıldır tekrar tekrar yaşananlardan pek farklı bir şey gelmedi." dedi.

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