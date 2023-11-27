HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi: Tunç Soyer aday olacak mı? Antalya'da Muhittin Böcek'e rakip çıktı! Eskişehir kararı Büyükerşen'de...

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi: Tunç Soyer aday olacak mı? Antalya'da Muhittin Böcek'e rakip çıktı! Eskişehir kararı Büyükerşen'de...

27.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP yerel seçimlere hazırlanırken büyükşehir adayları merak konusu. Özgür Özel yalnızca Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu için söz verdiğini açıklayarak İstanbul, Ankara ve Aydın'da başka adayları kapıyı kapatmıştı. Bunun üzerine gözlerin çevrildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için kulisleri hareketlendiren bilgiler geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adaylığıyla ilgili de iddialar gelirken Antalya'da ise Muhittin Böcek'e rakip çıktı!

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi: Tunç Soyer aday olacak mı? Antalya'da Muhittin Böcek'e rakip çıktı! Eskişehir kararı Büyükerşen'de...

Mart 2024 yerel seçimlerinin yaklaştığı her gün siyasi partilerin aday adayları daha çok gündeme gelmeye başladı. Değişim taraftarlarının yönetime geldiği CHP de çalışmalarını hızlandırdı. Adayların belirlenmesi sürecinde bir yandan örgüt kontrolünde temayül yoklamaları yapılıyor, diğer yandan anketlerle vatandaşın memnuniyetinin ölçülmesi hedefleniyor.

3 aday dışında kimseye verilmiş sözüm yok 3 aday dışında kimseye verilmiş sözüm yok

TUNÇ SOYER ADAY OLACAK MI?

HaberTürk'ün aktardığı bilgiye göre İzmir'de, mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi beklenmiyor. Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un aday gösterilebileceği belirtiliyor. 2014 seçimlerinde Narlıdere, 2019'da ise Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'un da adaylık için istekli olduğu ifade ediliyor.

thumbs_b_c_afea6565a7ee5ee20c8313b9741a1915

Bir diğer büyükşehir belediyesi olan Tekirdağ'da da yeni bir isimle seçimlere gidilmesi bekleniyor. Mevcut başkan Kadir Albayrak yerine CHP eski milletvekili Candan Yüceer'in ismi öne çıkıyor. 24, 25, 26, 27'nci dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Yüceer geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yerine de başka bir ismin aday olarak gösterileceği belirtiliyor.

3 aday dışında kimseye verilmiş sözüm yok 3 aday dışında kimseye verilmiş sözüm yok

ADANA, HATAY VE MERSİN’DE MEVCUT ADAYLAR İLE DEVAM

Adana'da mevcut Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile seçimlere girilmesi bekleniyor.

thumbs_b_c_548820de17f41d9db5f78b8c8ee446e1

Mersin'de de Mevcut Başkan Vahap Seçer'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Depremin vurduğu Hatay'da ise il örgütünün mevcut başkan Lütfü Savaş için olumlu görüş verdiği ve örgütün Savaş'ı yeniden aday görmek istediği ifade ediliyor.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN İNİSİYATİFİNE BIRAKILDI

Eskişehir'de ise istemesi halinde istemesi halinde Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor.

thumbs_b_c_5e7fa56f0cd9c00d381990e0af3e38ea

ANTALYA’DA İKİ İSİM YARIŞACAK

Antalya'da ise, adaylık yarışının mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında geçeceği belirtiliyor.

thumbs_b_c_ed26ebb412f13c5aa7e1f3a3835d27f0

Her iki ismin de adaylığı istediği kaydediliyor.

İlginizi Çekebilir

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

 Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

 Uzmanlar uyardı! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

Uzmanlar uyardı! 300 TL'den kaçarken 80 bin TL'den olmayın

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandıAK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Belediye Başkanı Tanju Özcan muradına erdi!Belediye Başkanı Tanju Özcan muradına erdi!
İnşaatta korku dolu anlar kamerada! İş arkadaşlarını kepçeyle kovaladıİnşaatta korku dolu anlar kamerada! İş arkadaşlarını kepçeyle kovaladı
Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer CHP
En Çok Okunan Haberler
Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı

Otomobil alacaklara ‘son bulacak’ çağrısı

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi!

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi!

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.