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Özgür Özel; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu için noktayı koydu: Başka hiçbir adaya sözüm yok!

27.11.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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Yaklaşan yerel seçimler için CHP'de aday belirleme süreci devam ederken Genel Başkan Özgür Özel'den Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu açıklaması geldi. Özel, "Üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok" diye konuştu.

Özgür Özel; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu için noktayı koydu: Başka hiçbir adaya sözüm yok!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP il başkanları İstanbul buluşmasının son gününe katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, yerel seçime ilişkin mesajlar verdi. CHP lideri, bugünden itibaren sahaya çıkacaklarını ve memnuniyet anketi yapacaklarını söyledi. “Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde” dedi.

"YEDİ BİRİM ANKET YAPACAK"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özel sözlerine şöyle devam etti: “Yedi birim anket yapacak. Çıkan sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zekâ marifetiyle değerlendirilecek. Anketler sonrası kazanacak adaylar arasında kadın adaylarımız varsa tavrımızı onlardan yana koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.”

"ÜÇ BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZ DIŞINDA KİMSEYE VERİLMİŞ SÖZÜM YOK”

Özel konuşmasında “Başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özlem Çerçioğlu) dışında kimseye verilmiş sözüm yok” dedi.

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ÖNSEÇİM VURGUSU

Örgüt denetiminde önseçim vurgusu yapan Özel, “Önseçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Aday belirlenirken doğru yöntem, önseçim diyorsanız bu olacak. Ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız da” ifadelerini kullandı.

CHP’li kaynaklardan alınan bilgiye göre önseçimlerin nerelerde yapılacağını tek bir kriterle tarif etmek mümkün değil. CHP’nin halihazırda yönettiği belediyelerinin neredeyse tamamında memnuniyet anketi, diğer partilerin yönetimindeki belediyelerin

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Yerel seçim Özgür Özel CHP
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