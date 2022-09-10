İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt! 'Muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı açıklamada, Osmanlı ile ilgili de ifadeler kullanmış ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular" ifadelerini kullanmıştı.

ÖMER ÇELİK: CUMHURİYET DE BİZİM OSMANLI DEVLETİ DE

Soyer'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki gelmiş ve sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapılmıştı. Çelik'in paylaşımlarında şu ifadeler yer almıştı:

"Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur.

Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Soyer'in sözlerine sert bir şekilde tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." demişti.

SOYER'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."

Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!



Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. pic.twitter.com/CElsI7xTnh — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 10, 2022



