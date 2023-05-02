İzmir'de Folkart'taki yangınla ilgili çarpıcı gelişme! Caddeye bakan bloğun altında bulundu, o ihtimal güçlendi

İzmir Narlıdere'de bulunan lüks sitede Cumartesi akşamı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün binayı sardı, çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına havadan da müdahale yapılmıştı. Yangın, 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de çalışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sitenin bir bloğunun altında teneke kutusu bulundu.

TİNER TENEKESİ BULUNDU

İzmir'de geçtiğimiz hafta bir sitede yaşanan ve 6 kişi kişinin dumandan, bir kişinin ise ayağından yaralandığı yangın olayı sonrasında pek çok senaryo ortaya atıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ederken dönen sistenin Mithatpaşa Caddesi'ne bakan bölümdeki bloğun altında bir tiner tenekesi bulundu.

SİTE YÖNETİMİ DE DOĞRULADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre yangının net sebebi toplanan delillerin laboratuvar raporunun çıkmasıyla aydınlanacak olmasına rağmen şu an en önemli kanıt, boş tiner kutusu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından tiner kutusunun bulunması sabotaj ihtimalinin güçlendirdiği söylenirken, tiner kutusu detayı site yönetimi tarafından da doğrulandı. Bu ihtimale karşı o blokta oturan site sakinlerinin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.