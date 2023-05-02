HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de Folkart'taki yangınla ilgili çarpıcı gelişme! Caddeye bakan bloğun altında bulundu, o ihtimal güçlendi

İzmir'de Folkart'taki yangınla ilgili çarpıcı gelişme! Caddeye bakan bloğun altında bulundu, o ihtimal güçlendi

02.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçtiğimiz hafta sonu lüks bir sitede yangın çıkmıştı. Alevler kısa sürede tüm binayı sarmış ve 7 saatin ardından yangın kontrol altına alınmıştı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken ortaya çıkan bir detay kundaklama ve sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Yangınla ilgili emniyet ve itfaiyenin raporu beklenirken sitenin bir bloğunun altında tiner tenekesi bulunduğu aktarıldı.

İzmir'de Folkart'taki yangınla ilgili çarpıcı gelişme! Caddeye bakan bloğun altında bulundu, o ihtimal güçlendi

İzmir Narlıdere'de bulunan lüks sitede Cumartesi akşamı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün binayı sardı, çok sayıda ekibin sevk edildiği yangına havadan da müdahale yapılmıştı. Yangın, 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de çalışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sitenin bir bloğunun altında teneke kutusu bulundu.

AW879446_01

TİNER TENEKESİ BULUNDU

İzmir'de geçtiğimiz hafta bir sitede yaşanan ve 6 kişi kişinin dumandan, bir kişinin ise ayağından yaralandığı yangın olayı sonrasında pek çok senaryo ortaya atıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar devam ederken dönen sistenin Mithatpaşa Caddesi'ne bakan bölümdeki bloğun altında bir tiner tenekesi bulundu.

AW879446_05

SİTE YÖNETİMİ DE DOĞRULADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre yangının net sebebi toplanan delillerin laboratuvar raporunun çıkmasıyla aydınlanacak olmasına rağmen şu an en önemli kanıt, boş tiner kutusu. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından tiner kutusunun bulunması sabotaj ihtimalinin güçlendirdiği söylenirken, tiner kutusu detayı site yönetimi tarafından da doğrulandı. Bu ihtimale karşı o blokta oturan site sakinlerinin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

AW879446_03

Güvenlik görevlisi ifadesinde... Lüks sitedeki yangında yeni detay Güvenlik görevlisi ifadesinde... Lüks sitedeki yangında yeni detay

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası! Açıklamalar peş peşe geldiYeniden Refah'ta kadın adaya 'sansür' iddiası! Açıklamalar peş peşe geldi
Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...
Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajıErdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir folkart

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.