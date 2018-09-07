İzmir'de ikinci estetik ölümü! İngiliz kadının ardından şimdi de...

İskenderun'dan yağ aldırma operasyonu için İzmir'e gelen 2 çocuk annesi Meral Kurtulan, Balçova'da özel bir tıp merkezinde plastik cerrah Op.Dr. E.D. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu olmaya hazırlanan Kurtulan, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kurtulan, ambulansla Üçyol'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine karşın Kurtulan yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Kurtulan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketinde toprağa verildi.

Ameliyat sonrası emboli atması yüzünden öldüğü tahmin edilen talihsiz kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Estetik ameliyat sonrasında hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti. Alsancak'ta muayenehanesi bulunan, ameliyatı Balçova'daki tıp merkezinde yapan plastik cerrah Op.Dr. E.D., ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İNGİLİZ KADIN DA ÖLMÜŞTÜ



İzmir'deki başka bir özel hastanede geçen 29 Ağustos'ta kalça estetiği ameliyatı olan, İngiltere vatandaşı 3 çocuk annesi Leah Cambridge (29), bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA



