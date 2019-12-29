HABER
  4. İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

İzmir’de otomobil metrelerce yükseklikteki köprüden uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kyme Antik Kent mevkisinde meydana geldi. Ç.F. idaresindeki otomobil, ilçe merkezinden limanlar bölgesi istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kyme Köprüsü’nden uçtu.

Kazayı görenler, durumu jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Ç.F. adlı sürücü, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilin içerisinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Ç.F. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobil, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

2020 trafik cezaları belli oldu!2020 trafik cezaları belli oldu!
Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!
Museviler Hanuka Bayramı'nı Galata Kulesi manzarasında kutladıMuseviler Hanuka Bayramı'nı Galata Kulesi manzarasında kutladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Aliağa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Yener ve Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

Hande Yener ve Demet Akalın'dan Erdoğan'a ziyaret!

Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de faciadan dönüldü!

Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.