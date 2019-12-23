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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:11 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 43’ü tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 43’ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu 40’ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonuyla yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 43’ü tutuklanırken, 20 şüpheli mevcut delil durumu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. 67 şüpheliden 64’ünün İzmir’de, 3’ünün ise farklı illerde adli makamlara sevkinin sağlandığı öğrenildi.
20 firari şüpheli aranırken, muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

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