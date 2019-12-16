İzmir’de çay ocaklarına kumar baskını: 52 kişi yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri kumar oynandığı tespit edilen çay ocaklarına operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 52 kişiye yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kayadibi ve Eğridere mahallelerinde faaliyet gösteren çay ocaklarında kumar oynandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler adreslere düzenlediği baskınlarda kumar oynayan 52 kişiye kumar oynamak ve kapalı alanda tütün mamulü kullanmaktan dolayı idari yaptırım uyguladı. Yapılan kontrollerde tombala oynamada kullanılan 10 materyale el konularak işletme sahipleri M.Z.Ö. ve E.E. isimli şahıslar hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

