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  4. İzmir’de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

İzmir’de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

İzmir’de bir hastanenin acil servinde kalan evsizlerin barınma alanlarına yerleştirildiği öğrenildi.Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının İzmir’de bir hastanenin acil servisini barınma alanı olarak kullanan evsizlerin dışarı atıldığı yönündeki paylaşımları üzerine yetkililer harekete geçti.

İzmir’de bir hastanenin acil servinde kalan evsizlerin barınma alanlarına yerleştirildiği öğrenildi.
Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının İzmir’de bir hastanenin acil servisini barınma alanı olarak kullanan evsizlerin dışarı atıldığı yönündeki paylaşımları üzerine yetkililer harekete geçti. Yetkililer tarafından çok daha öncesinde hastanenin acil servisini kullanan evsizlere kalacak mekan ve aş planlanması yapılmasına rağmen evsizlerin kendilerine gösterilen barınma alanı yerine hastanenin acil servisinde kalmaya devam ettikleri, bunun üzerine hastanenin acil servisine başvuran hasta yakınlarının da isteği üzerine ekipler tarafından acil servisi barınma alanı olarak kullanan evsizlerin barınma alanlarına nakledildiği bildirildi.

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