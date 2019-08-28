İzmir’de okul servis ücretleri yüzde 13 arttı

İzmir’de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapılırken, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, İzmir’deki servis ücretlerinin Ankara ve İstanbul’a göre çok düşük olduğunu söyledi.

İzmir’de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı. Yeni ücret tarifesine göre resmi eğitim kurumlarında aylık 200 lira olan 0-3 kilometre ücreti 226 liraya yükseldi. Bu yıl 0-6 kilometre ücreti 277, 0-10 kilometre ücreti 294, 0-15 kilometre ücreti 348, 0-20 kilometre ücreti 418, 0-25 kilometre ücreti 469, 0-30 kilometre ücreti 514, 0-35 kilometre ücreti 537, 0-40 kilometre ücreti 571 lira olarak belirlendi.

Servis araç fiyatları ve taşımacılık giderlerinin arttığını söyleyen İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, “Bu zam değil bir fiyat ayarlamasıdır. Fiyat karşılaştırması yapacak olursak üç büyük ilde en uygun servis fiyatı İzmir’de. Örneğin İstanbul’da 13-15 kilometre arası servis ücreti 444 TL, İzmir’de 348 TL. Biz her zaman esnafımızın yanında olduğumuz gibi velilerin de yanındayız. Biz Türkiye’nin geleceğini taşıyoruz. Bu yüzden denge unsurunu göz ardı etmeden bir fiyat çalışması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzde 13 civarında artış talep ettiklerini ifade eden Bostancı, “Bu oranı teklif ederken hem esnafımızı hem velilerimizi düşündük. Bu fiyat ayarlaması, esnafımızı da velilerimizi de mutlu edecek ölçülerdedir” dedi.