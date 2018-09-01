İzmir'deki tefeci operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
İki şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışma sonucu kent genelinde tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 28 Ağustos'ta çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda çek, senet, defter ile birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.
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